Fakta: Her er de grønlandske stemmeslugere

Hver anden mandlige flygtning er nu i arbejde, mens kun hver syvende flygtningekvinde arbejder. Ægteparret Sadikka Ali og Fareed Hasan tjener begge over 200 kr. i timen.

Mandlige flygtninge strømmer i arbejde, mens det kniber for kvinderne:

Det tog syv måneder at få ligestillet erstatningsforholdene for danske soldater på vagt ved danske terrormål.

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder.

Årelangt opgør i Vestre Landsret er endt med, at Pindstrup Mosebrug får tilkendt stor erstatning.

Frankrigs præsident fik USA med på at forhandle atomaftalen med Iran, men ingen ved, om Trump river aftalen i stykker den 12. maj.

Musketereden har aldrig været tænkt som noget, der skal spærre for, at man kan lave aftaler, siger LO-boss.

Kim Kielsens Siumut-parti fik flest stemmer ved det grønlandske valg, hvor de to store partier gik tilbage.

Grønlands to største partier, Siumut og IA, går voldsomt tilbage ved valget, mens Demokraterne stormer frem.

I USA kalder man Alaska for den sidste grænse - når det handler om Danmark, er Grønland kongerigets yderste hjørne. Jyllands-Posten har besøgt en lille bid af det enorme land.

Her er de fem kandidater, der opnåede flest personlige stemmer:

3360 vælgere satte kryds ud for Sara Olsvig, mens selvstyreformand Kim Kielsen fra Siumut fik 2165 stemmer. Det rækker blot til en fjerdeplads på listen over flest personlige stemmer.

Når der tales om en fast forbindelse over Kattegat, nævnes bl.a. forbindelsen fra Samsø til Røsnæs.

Det sociale medie Facebook fjerner indhold, der menes at bryde retningslinjer. Nu får brugere klagemulighed.

Opels nye SUV Grandland X fås nu med en overlegen dieselmotor til dem, der elsker et godt kraftoverskud.

