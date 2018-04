Obduktion: Hunulv blev ramt af et enkelt skud

Det var et enkelt skud, der dræbte den ulv, der blev nedlagt på en mark ved Ulfborg i Vestjylland for en uge siden.

Det viser den foreløbige obduktionsrapport, som DTU Veterinærinstituttet har lavet for Miljøstyrelsen.

Video: Politi vil gerne se vidoeoptagelser i sag om ulvedrab

I rapporten står der desuden, at ulven formentlig døde øjeblikkeligt.

Der blev fundet et indgangshul i venstre side mellem sidste og næstsidste ribben.

Ulven var en hunulv på 32 kilo og 146 centimeter lang med en hale på 40 centimeter.

Instituttet har nu sendt biologisk materiale fra ulven til DNA-analyse i Tyskland, skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Se videoen fra DTU Veterinærinstituttet her

Midt- og Vestjyllands Politi fik mandag eftermiddag i sidste uge en anmeldelse om, at en ulv var blevet skudt på en mark ca. 13 km øst for Ulfborg.

En 66-årig mand fra lokalområdet er blevet sigtet og afhørt i sagen. Hans hjem er blevet ransaget, og politiet har i den forbindelse fundet og beslaglagt flere skydevåben, ligesom hans bil er blevet beslaglagt.

Han nægter sig skyldig.

LA: Når ulve finder "køleskabet", må de gerne skydes Kampen om ulven fortsætter. Liberal Alliance vil tillade at skyde ulve, der ”afsløres” 50 meter fra en indhegning med husdyr.

Ulven er fredet gennem et EU-direktiv og må ikke jages i Danmark.

Strafferammen for at skyde en ulv uden at have indhentet en reguleringstilladelse er op til to års fængsel og frakendelse af jagttegnet.