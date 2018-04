Hundeslæde fragtede stemmesedler 150 kilometer over isen

40.840 grønlændere kan stemme ved valget, som begyndte klokken 09.00 tirsdag morgen lokal tid. Valgstederne lukker klokken 20.00. Men det er ikke helt let at få fordelt stemmesedlerne i det enorme land.

Det skriver knr.gl.

Det grønlandske teleselskab Tele-Post har fordelt 43.000 stemmesedler til alle 72 valgsteder, og grønlænderne kan sætte kryds ved 232 kandidater fra syv partier.

Stemmesedlerne er fordelt fra bygden Narsaq Kullajeg i det sydligste Grønland til et af de nordligste valgsteder, som ligger i Savissivik i Avanersuaq.

Fredag aften var det ikke lykkedes at fragte stemmesedlerne til Savissivik. Derfor mobiliserede teleselskabet Air Greenlands stationsleder i Pituffik, Peter Lillie. Han kørte sin bil 35 kilometer ind til iskanten ved Camp Tuto.

Her mødte han erhvervsfanger Markus Hansen fra Savissivik. Markus Hansen havde kørt 150 kilometer med hundeslæde hen over isen for at hente stemmesedlerne til bygdens 30-40 stemmeberettigede vælgere.

Markus Hansen fik stemmesedlerne op på sin hundeslæde og kørte 150 kilometer tilbage over isen til Savissivik.

Fakta: Grønlænderne går til valg på verdens største ø

Der var også problemer i det sydlige Grønland. Her måtte et forsyningsskib fragte stemmesedler til Arsuk, derefter måtte Tele-Post chartre en speedbåd for at få stemmesedler ud til Grønlands sydligste bygder i tide.

I Sermitsiaq.ag opfordrer Demokraternes formand, Randi Vestergaard Evaldsen, vælgerne til at gøre op med de førende partier Inuit Ataqatigiit og Siumut på venstrefløjen.

Alle partier, undtagen Samarbejdspartiet ønsker Grønlands selvstændighed. Men de ser forskelligt på, hvor hurtigt det skal ske.

Siden Grønland fik hjemmestyre i 1979 har partiet Siumut siddet på landsstyreposten i samtlige år på nær perioden 2009-2013.

Ved det seneste valg i 2014 fik IA-leder Sara Olsvig flest personlige stemmer (5825 stemmer), mens landsstyreformand Kim Kielsen, Siumut, (4604 stemmer) fik næstflest. Valgdeltagelsen var 72,9 procent.

Resultatet af valget ventes klokken 06.00 dansk tid.