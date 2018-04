Der lyder en hård dom over et af de vigtigste tiltag i den reform af førtidspensionen, som Mette Frederiksen (S) stod bag som beskæftigelsesminister.

Målet var, at især unge skulle hjælpes i gang med et job eller en uddannelse via de såkaldte ressourceforløb.

En omfattende evaluering fra konsulenthuset Deloitte viser, at det skete for 28 pct. af de borgere under 40 år, der afsluttede et forløb i 2016.

Endnu værre er resultaterne for borgere over 40 år. 14 pct. af dem kom i et almindeligt arbejde, fleksjob eller uddannelse. Resten endte på andre offentlige ydelser – især førtidspension.

Ressourceforløb Sådan fungerer det Et bredt flertal i Folketinget (SF, S, RV, V, K og LA) vedtog i 2012 en reform af førtidspension og fleksjobområdet, der trådte i kraft den 1. januar 2013.

Med reformen blev adgangen til førtidspension begrænset, så personer under 40 år som udgangspunkt ikke kan få tilkendt førtidspension. Der blev indført nye såkaldte ressourceforløb, der i købet af en periode på et til fem år skulle afklare, om en borger har evne til at varetage et almindeligt job, et fleksjob, eller tage en uddannelse.

Et ressourceforløb kan for eksempel indeholde stresskurser, mentostøtte, misbrugsbehandling, motions- og sundhedstilbud eller virksomhedspraktik.

Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Leif Lahn Jensen, erkender, at »ressourceforløbene halter derude«.

»Der er stadig steder, hvor det skriger til himlen. Det er vi nødt til at ændre,« siger han.

Et ressourceforløb kan vare mellem et og fem år. Kommunens fagfolk vurderer, hvilken indsats der skal til for at hjælpe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Det kan være mentorstøtte, mindfulness eller praktik i en virksomhed.

I 80 pct. af sagerne lyder indstillingen, at borgeren skal ud i en virksomhed. I virkeligheden sker det kun for 15 pct. af de borgere, der aktuelt er i et ressourceforløb, viser evalueringen.

Den viser også, om borgere, der har været længere tid i et ressourceforløb, har fået en større tro på at komme i job eller uddannelse. 54 pct. svarer nej.

SRSF-regeringen lavede førtidspensionsreformen med V, K og LA i 2012. Den afskaffede som udgangspunkt førtidspension for personer under 40 år. Borgere over 40 år skal ifølge aftaleteksten »igennem ét ressourceforløb, inden de kan få tilkendt førtidspension« – medmindre det er »åbenbart formålsløst«.

I dag erkender politisk ordfører Karsten Hønge (SF), at reformen har ramt for mange mennesker for hårdt, og ressourceforløbene er »det ømmeste punkt«.

»Det skal helt åbenlyst rettes til,« siger han.

Partierne bag reformen drøfter netop nu ændringer af reformen på baggrund af evalueringen.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) medgiver, at det »kan umiddelbart lyde af lidt«, når så få kommer i job eller uddannelse, men han understreger, at borgere på ressourceforløb har komplekse udfordringer og er langt fra arbejdsmarkedet:

»Det ændrer ikke på, at vi skal forsøge at få flere med, og at mennesker ikke skal trækkes igennem indsatser uden perspektiv.«

Ulla Astrups rygsøjle zigzagger efter 10 år med Parkinsons: Hun fik nej til førtidspension - nu skal udskældt reform laves om Efter fem år skal førtidspensions-reformen laves om. »Der er nogle kommuner, der skal tage sig sammen, og der er noget lovgivning, der skal præciseres,« siger politiker.

Ministeren drøfter i øjeblikket evalueringen med partierne bag reformen.

»Hvad vi præcist kommer til at ændre, er for tidligt at sige noget om,« siger Troels Lund Poulsen.