Danmark har fået sit første kvalitetsvinområde

Sven Moesgaard har modtaget hæderen "Årets vinbonde" seks gange. Han står bag Dons mousserende vin, og begyndte at dyrke vin for 20 år siden. Han ville som Danmarks første vinbonde bevise, at man i Danmark sagtens kunne producere kvalitetsvin.

Og det har EU nu besluttet sig for at give Sven Moesgaard ret i. En ny anerkendelse som han ansøgte om for syv år siden, giver et område nordvest for Kolding Fjord ret til at producere vin, der nu må bære betegnelsen "Kvalitetsvin".

»Da jeg begyndte for 20 år siden, kunne man se, at der kom nogle klimaforandringer, der kunne åbne nogle nye muligheder. Samtidig synes jeg, at det var udfordrende at dyrke vin i Danmark, så jeg søgte EU om tilladelse. Jeg startede med en drøm om at gøre det i Danmark, og den fik jeg heldigvis lov til at føre ud i livet,« siger Sven Moesgaard.

For ham var det dog ikke den kommercielle del af vinverdenen, der hev i ham, da han besluttede sig for at dyrke vin på sin gård i den indre istidsdannede smeltevandsdal ved Kolding Fjord.

»For mig var det mest at finde en beskæftigelse, jeg kunne lave når jeg blev gammel. At se det hele vokse til, en gammel vinstok er bedre end end ny, og sådan kan man se det hele udvikle sig. Og så at kunne tilbringe min tid ude i naturen i den friske luft,« siger han.

Dons Mousserende Kvalitetsvin fra vingården Skærsøgaard, der ligger nordvest for Kolding, har som den første fødevare fra Danmark opnået EU-anerkendelsen Beskyttet oprindelse betegnelse (BOB).

Anerkendelsen BOB betyder, at varen er fremstillet efter faste metoder inden for et nærmere bestemt geografisk område. Det er altså en smule anderledes end betegnelsen Beskyttet geografisk betegnelse (BGB), der kræver, at en del af fremstillingen skal være sket inden for et nærmere bestemt geografisk område.

Der er i Danmark 11 fødevareprodukter med beskyttelsen BGB, herunder Lammefjordskartofler, Danbo ost og Vadehavslam.

Og man kan være skeptisk, når det kommer til at producere vin i Danmark. Det kølige, nordlige klima er ikke just noget, man forbinder med vinranker i massevis. Men det er ikke noget, der bekymrer Sven Moesgaard. Han mener nemlig, at Danmark kan noget helt specielt, når det kommer til at lave mousserende vin.

»Mousserende vin egner sig bedst til det nordlige klima. Klimaet minder på flere måder om det vi ser i det nordlige Frankrig. Ligesom vi herhjemme kan lave gode æbler og jordbær, kan vi lave vine, der er bedre end meget af det, der kan laves sydpå,« siger Sven Moesgaard.

EU-anerkendelsen er noget, han glæder sig over. Ikke kun på egne vegne, men også for den samlede vinproduktion i Danmark. Ifølge ham, er det nemlig ikke alene en anerkendelse af hans arbejde, men også en anerkendelse af Danmark som vinland.

»Det er kronen på værket med 20 års arbejde. Og det er jo en anerkendelse til Danmark, det er noget helt særligt. Både for Danmark, men også for mig som vinbonde,« siger han.

Det EU-godkendte område dækker over 500 ha af en smeltevandsdal, og det betyder, at det ikke kun er Sven Moesgaard, der kan producere vin under den EU-beskyttede anerkendelse. Alligevel byder Skærsøgaards vinbonde mulig konkurrence velkommen, hvis andre skulle have lyst til at dyrke vin i området.

»Jeg tror, vi kommer på verdenskortet som følge af denne anerkendelse. Og det ville være pragtfuldt med noget mere konkurrence. Der er mange, der dyrker vin i danmark, men der kunne sagtens være flere. Og det byder jeg velkommen.«