Hjerteforeningen kan glæde sig over et større millionbeløb efter søndagens landsindsamling og et indsamlingsshow på TV2 Charlie.

Årets beløb er rekordstort og lyder på 38,1 millioner kroner, oplyser Hjerteforeningen og TV2.

Beløbet er næsten ti millioner kroner større end sidste år, hvor 28,5 millioner kroner rullede ind.

Foruden landsindsamlingen og indsamlingsshowet stammer beløbet fra løbene indsamling gennem året. Det er eksempelvis fra køb af produkter, som støtter Hjerteforeningen, oplyser foreningen.

Selve landsindsamlingen resulterede i cirka 3,6 millioner kroner. Ifølge en pressemeddelelse fra TV2 var over 4.600 indsamlere på gaden for at samle ind.

Og det er en glad kommunikationschef i Hjerteforeningen, Jens Harder Højbjerg, som søndag aften fortæller om det store beløb.

- Man bliver helt varm om hjertet, når så mange går på gaden og samler ind til Hjerteforeningen. Men også så mange mennesker, som har bidraget i løbet af året.

- Det er virkelig noget, der gør indtryk, siger han.

Pengene går til Hjerteforeningens arbejde, som er delt i tre dele - forskning, forebyggelse og patientstøtte.

Indsamlingsshowet "Hjertegalla" fandt sted i Hangar 145 i Københavns Lufthavn.

Det bød på fortællinger fra både hjertepatienter og pårørende samt beretninger fra nogle af dem, der hver dag arbejder for at holde Danmarks hjerter i gang.