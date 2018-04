Arbejdstagere vil holde musketereden: »Vi går ud af det her sammen«

Der forhandles stadig overenskomst bag lukkede døre, og den betalte frokostpause er stadig på forhandlingsbordet.

Forkostpausen er ikke en del af overenskomsten, men det burde den være, mener arbejdstagerne i det offentlige. Og det står de indtil videre sammen om.

Spørgsmålet er dog, hvorvidt musketereden holder. Sent lørdag var der stadig ikke en endelig aftale. Til gengæld er forhandlingerne brudt op i tre områder, så det ikke længere er en stor fælles forhandling.

Men der er ikke noget at frygte, når det kommer til musketereden. Det siger Flemming Vinther, der er chefforhandler for alle de statsansatte i CFU og forbundsformand i Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) til TV 2 News lørdag aften.

»Det, der er vigtigt at huske, er, at vi går ind i det her sammen og vi går ud af det her sammen,« siger han.

Han er ikke alene om at udtrykke solidaritet. Lars Qvistgaard, der er formand for Akademikerne siger til TV 2, at man herfra også har i sinde at holde musketereden.

»Vi har valgt at gå ind i det her sammen. Det her er noget, der rører os alle. Vi har nogle fælles dagsordener som vi vil gennemføre sammen,« siger han til TV 2 News.