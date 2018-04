Muslimsk gymnasium er gået konkurs

Den seneste måned har der ikke været undervisning på det muslimske gymnasium Hindholm STX på Sydsjælland.

Det skyldes, at Undervisningsministeriet tilbage i midten af marts besluttede at tilbagekalde skolens godkendelse til at undervise elever til den almene studentereksamen.

Samtidig bortfaldt skolens tilskud helt, ligesom den skulle tilbagebetale et tilskud på 608.364 kr. for at have overtrådt reglerne for private gymnasier på en række områder.

Og nu ser det ud til, at Hindholm STX for alvor er fortid.

Det muslimske gymnasium har nemlig begæret sig selv konkurs. Det oplyser advokat Jens Brusgaard fra Fredericia Advokaterne til sn.dk.

Endnu en muslimsk skole bliver nu stoppet

Foruden at der ingen undervisning er på skolen, som tidligere ifølge skolen har haft tilknyttet 34 elever, er samtlige af de lærere, der er tilknyttet skolen, blevet opsagt.

Hindholm STX var landets første muslimske gymnasium, som i august 2016 tog imod de allerførste elever.

Årsagen til Undervisningsministeriets tilbagekaldelse af godkendelsen til at undervise var, at ministeriet ikke havde tillid til skolens ledelse, skolens økonomi eller fagligheden i undervisningen.

Skolen er bl.a. kommet i offentlighedens søgelys, fordi den har haft tæt relation til den tyrkiske fond DIKEV.

Derudover er den i flere artikler blev kædet sammen med den tyrkiske, islamistiske organisation Milli Görüs – en sammenkædning, som skolen dog selv har afvist i en pressemeddelelse.