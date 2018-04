Holbæk Sygehus har fået påbud af Patientstyrelsen: Patienternes sikkerhed er i fare

Ældre patienter indlagt i "lånesenge" på børneafdelingen, uorden i medicinhåndteringen og en alvorligt presset personalegruppe.

Det var nogle af de forhold, som i januar fik en gruppe sygeplejersker på Holbæk Sygehus til at rette henvendelse til Dansk Sygeplejeråd (DSR) og efterfølgende indberette deres egen arbejdsplads til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Onsdag kom afgøreslen fra styrelsen så endelig.

Holbæk Sygehus får fem påbud, herunder tre strakspåbud, da Styrelsen for Patientsikkerhed mener, at patienternes sikkerhed er i fare.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Holbæk Sygehus: 1. at sikre, at der på Holbæk Sygehus udføres relevante målinger af og opfølgning på de medicinske patienters vitalparametre fra den 18. april 2018. 2. at sikre, at der på Holbæk Sygehus udføres en forsvarlig medicinhåndtering for de medicinske patienter, herunder rettidig og korrekt dispensering samt udlevering af den ordinerede medicin, fra den 18. april 2018. 3. at sikre, at undersøgelser og behandling af medicinske patienter på Holbæk Sygehus effektueres jf. de lægelige ordinationer, fra den 18. april 2018. 4. at sikre, at der for de medicinske patienter på Holbæk Sygehus foretages systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå inden den 13. juni 2018. 5. at sikre tilstrækkelige medicinske lægefaglige vurderinger af de medicinske patienter inden og under placering i lånesenge, samt tilstrækkelig instruktion af plejepersonalet på specialafdelingerne, inden den 13. juni 2018.

Påbuddene skal sikre, at der strammes op på en række procedurer, bl.a. medicindosering og observation af patienterne. Dansk Sygeplejeråd er selvsagt glad for, at der endelige bliver taget hånd om situationen på Holbæk Sygehus, mens sygehusledelsen forklarer sig ved, at hospitalet i længere tid har været ramt af overbelægning.

»Vi har været voldsomt udfordret af en meget langvarig overbelægning på Holbæk Sygehus, som har udsat personalet for en stor belastning og som har gjort, at de har måtte prioritere i deres opgaver. Personalet har også givet udtryk for en frygt for, at det risikerede at gå ud over patienterne i enkelte situationer. Det er det, styrelsen har reageret på,« forklarer lægefaglig direktør på Holbæk Sygehus, Knut Borch-Johnsen, til DR.

Han mener dog ikke, at patienternes sikkerhed på noget tidspunkt har været i fare på Holbæk sygehus.

I den tilsynsrapport, som patientstyrelsen har offentliggjort, fremgår det bl.a., at ældre patienter på helt op til 92 år er blevet placeret på børneafdelingen, hvor personalet ikke har den fornødne ekspertise til at behandle ældre mennesker, og at der gentagne gange er sket fejl i medicinvurderingen, der potentielt har medført fejlmedicinering.

Arbejdstilsynet har også tidligere slået ned på de alvorlige forhold på Holbæk Sygehus, og i den forbindelse kom det frem, at en patient på et tidspunkt oplevede ikke at få mad i fem dage, da personen var indlagt. I Arbejdstilsynets rapport kom det desuden frem, at der konstant ligger patienter på gangene på hospitalet, og at manglende tid til mundhygiejne har medført at ældre patienter har fået både sår og skorper i munden.

Sygehusledelsen er på baggrund af de fem påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed gået i gang med at stramme op på procedurerne og at undervise personalet samt præcisere hvem, der har ansvar for at løse de enkelte opgaver.

Formand for Regionsrådet i Region Sjælland, Heino Knudsen (S), siger i en pressemeddelelse, at Regionsrådet er ved at kigge på hele det medicinske område i regionen for at finde den rigtige langsigtede løsning på udfordringerne.