Region vil afklare om forurening skader borgeres helbred

Region Syddanmark vil nu have afklaret, om det kan være sundhedsskadeligt at bo i den sydjyske by Grindsted.

Det er medlemmerne af regionens forretningsudvalg blevet enige om på et udvalgsmøde onsdag.

Det tidligere Grindstedværket, der blandt andet fremstillede medicinalvarer, har givet anledning til forurening flere steder i og omkring byen.

Eksempelvis siver der hvert år 235 kilo af det kræftfremkaldende stof vinylklorid ud i Grindsted Å.

Det har skabt bekymring blandt borgere, der har peget på en øget forekomst af sygdom blandt byens borgere.

- Vi tager det selvfølgelig seriøst, når borgere udtrykker bekymring for egen sundhed.

- Derfor vil vi gå meget langt for at se, om det er muligt at få tilvejebragt data, der kan give os svar, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Giftdepoter koster samfundet milliarder

Meldingen kommer, efter at regionen i denne uge har holdt møde med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Her har styrelsen ifølge Stephanie Lose oplyst, at man ikke har nogen viden om, at der skulle være en risiko ved at bo tæt på den massive forurening.

Sundhedsstyrelsen er heller ikke bekendt med, at der skulle være et forhøjet antal kræfttilfælde, højere frekvens af aborter eller særlige problemer med fertiliteten i den tidligere Grindsted Kommune.

Men regionen vil have det yderligere belyst.

- Vi har bedt administrationen undersøge, om man kan tilrettelægge et forskningsprojekt, der kan give os svar, siger Stephanie Lose.

Men myndighederne siger, at de ikke kender til nogen særlige risici. Hvorfor så undersøge det yderligere?

- Styrelsen for Patientsikkerhed siger, at de ikke har nogen viden om, at det skulle være mere farligt at bo i Grindsted end andre steder. Men de siger også, at det ikke er deres opgave at undersøge det.

- Derfor kan det blive noget med at kaste opgaven frem og tilbage mellem myndigheder. Det synes vi, det er for vigtigt til. Derfor vil vi gerne påtage os, om man kan undersøge det, og i givet fald sætte det i gang, siger Stephanie Lose.

På toppen af danmarkshistoriens største forureningsskandale: Gifttruslen lurer stadig under jorden Klimaforandringer og flere storme truer det indkapslede giftdepot ved høfde 42 på Harboøre Tange, lyder det fra flere kritikere.

Kan regionen ikke bare få ryddet op og fjernet den forurenede jord?

- Der er ikke nogen nemme løsninger. Dels strækker forureningen ned til 80 meter under byen, dels ligger den under en fabrik i aktiv drift. Desuden siver forureningen op i åen.

- Man kan ikke bare - uanset om man så havde mange penge - fjerne forureningen og dermed fjerne problemet uden videre, siger hun.