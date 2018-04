LA om ulvedrab i Ulfborg: »Det er en situation, man kunne have forudset«

En ung hunulv blev ifølge politiet mandag skudt og dræbt på en mark nær Ulfborg. En historie, der ikke kommer bag på Liberal Alliances miljøordfører, Carsten Bach.

»Det er lidt en, hvad sagde jeg-situation. Det er en situation, man kunne have forudset, fordi vi mangler klare regler på området,« siger han, der henviser til, at partiet for halvandet år siden fremsatte et forslag om at man - af hensyn til ulven og risiko for selvtægt - burde indføre helt klare retningslinjer for netop det.

»Det her viser, at der i Vestjylland har opbygget sig en frustration, og så sker der selvtægt. Jeg forstår udmærket frustrationen, men vi må selvfølgelig tage afstand fra det, for vi kan ikke bygge vores samfund på selvtægt,« siger Carsten Bach.

Ekspert: Skudt ulv stammer formentlig fra ulvefamilie - og det kan meget vel være én af hvalpene

Partiets har tidligere foreslået, at det bør være tilladt at skyde en ulv, hvis den bliver spottet inden for 50 meter af indhegnede husdyr eller inden for 300 meter af en bolig. I dag er ulven fredet gennem et EU-direktiv, og for at skyde ulven i Danmark, kræver det, at man har indhentet en reguleringstilladelse.

»EU er nødt til at sætte medlemsstaterne fri til at løse ulveproblematikken lokalt. Det kan ikke nytte, at man skal søge af tre omgange og gennem flere instanser og have forhåndsgodkendelser, før man kan gøre noget ved situationen,« siger Carsten Bach, der mener, at ulven er kommet for at blive i Danmark, hvor den har fundet et godt fødegrundlag.

De seneste dage er ulvedebatten Danmark blusset op på ny ved stiftelsen af en ny forening ved navn Ulvefrit Danmark. Foreningen er stiftet af en borger, der bor nær Ulfborg, hvor et ulvepar sidste sommer slog sig ned og fik hvalpe.

66-årig mand sigtet: Ulv skudt på mark ved Ulfborg

En af dem, der er bekymret over ulvens indtog i Danmark er Dansk Folkepartis næstformand, Søren Espersen, der flittigt bidrager til at holde ulvedebatten i kog på sociale medier. Men det er ikke løsningen at tage sagen i egen hånd, understreger han.

»Loven skal overholdes i alle tilfælde. Man må ikke begå selvtægt i det her land. Politiet skal behandle den sag som de behandler alle andre sager. Du finder forhåbentlig ikke en lovgiver, der mener andet,« siger Søren Espersen.

Strafferammen for at skyde en ulv uden tilladelse er op til to års fængsel og fratagelse af jagttegn, oplyser Naturstyrelsen. Carsten Bach afviser at forholde sig til, at straffen er rimelig forud for en sag, der potentielt skal gennem retssystemet. Søren Espersen mener heller ikke, at man som lovgiver skal gøre sig klog på, hvorvidt den nuværende lovgivning på området er retfærdig.

»Det skal jeg ikke vurdere. loven skal holdes. Det ville være underligt af mig at mene andet,« siger han.

I sagen om det skuddræbte dyr er en 66-årig mand fra lokalområdet sigtet. Han nægter sig skyldig, og politiet afventer nu de nærmere tekniske undersøgelser fra DTU, der først og fremmest skal fastslå, at der vitterligt er tale om en ulv.