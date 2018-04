Flere arbejdspladser søger råd om giftskader

Et stigende antal arbejdspladser ringer til telefonrådgivningen Giftlinjen for at finde ud af, om deres medarbejdere har været udsat for noget giftigt.

Da telefonlinjen blev oprettet for 12 år siden, var det kun lidt mere end 250 arbejdspladser, der søgte hjælp hos Giftlinjens specialuddannede læger og sygeplejersker, mens de i 2017 modtog næsten 900 opkald fra arbejdspladserne.

Ifølge Magasinet Arbejdsmiljø viser en ny opgørelse fra Giftlinjen, at henvendelserne især kommer fra industri- og håndværksfagene. Her kan spørgsmålene tage udgangspunkt i alt fra livstruende svovlbrinteforgiftninger til farlige kemikalier i øjet.

Slip for skidt og kemi i regntøjet

Men særligt et spørgsmål af mere harmløs karakter går igen på telefonlinjen.

»Det, folk hyppigst ringer om, er, at en på jobbet har afkalket kaffemaskinen, og så er de andre usikre på, om de kan bruge den,« siger Niels Erik Ebbehøj, der er speciallæge i arbejdsmedicin og rådgiver i Giftlinjen.

Han forklarer, at der oftest ikke er grund til større bekymring, når arbejdspladserne ringer ind.

I omkring to ud af tre tilfælde vurderer fagpersonalet, at der ikke er nogen helbredsrisiko eller kun begrænsede symptomer på giftskade.

Den nye opgørelse viser på samme måde, at private hjem i højere grad griber knoglen og ringer ind til Giftlinjen ved mistanke om giftskade. I 2016 drejde det sig om 27.710 opkald, mens det sidste år var 28.731 opkald.

Rådgiver Niels Erik Ebbehøj mener, at udviklingen kan skyldes, at flere mennesker har fået kendskab til Giftlinjens eksistens. Derudover peger han på, at fagbladene har fået et større fokus på sikkerheden og en tendens til, at vi bekymrer os mere.