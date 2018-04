Pelle Hvenegaard svarer på debatindlæg om adoption: »Når vi holder fødselsdag, er der både danske og sydafrikanske flag på bordet«

»Kære Pelle Hvenegaard. Jeg er sikker på, at du og din hustru vil gøre det allerbedste for Ukhona. Det ville og vil mine forældre også for mig, og nu prøver jeg at være det input til jer, som jeg ville ønske havde fandtes, da jeg kom til Danmark.«

Sådan skrev Marianne Vestergaard Nielsen torsdag i et debatindlæg, som Jyllands-Posten bragte. Hendes indlæg var en rektion på en ny bog skrevet af den 42-årig tv-vært Pelle Hvenegaard, som handler om hans kamp for at blive far til sin adopterede datter, Ukhona.

Marianne Vestergaard Nielsen, der selv er adopteret fra Korea, efterlyser i indlægget mere fokus på, hvilke konsekvenser det har for adoptivbørn at blive skilt fra deres biologiske forældre. Hun forklarer, at adoptivbørn ofte føler sig utilstrækkelige og er bange for at skuffe deres forældre.

Kære Pelle Hvenegaard, mine forældre var ikke længere ufrivilligt barnløse, men jeg var stadig ufriviligt moderløs

Pelle Hvenegaard anerkender, at Marianne Vestergaard Nielsen kommer med nogle meget vigtige pointer, som er værd at få frem i lyset.

»Jeg ringede til hende, inden debatindlægget kom ud, og vi havde en lang og god snak. Jeg er enig i rigtig meget af det, hun skriver, og min kone og jeg kan helt klart lære noget af at høre, hvad hun ville ønske, hendes forældre havde gjort anderledes,« siger han.

Ifølge Pelle Hvenegaard er både han og hans kone meget opmærksomme på de fleste af de ting, som Marianne Vestergaard Nielsen efterlyser, hvilket ifølge ham særligt skyldes, at adoptionsforberedelsen er blevet markant bedre.

»Jeg tror, at hun blev glad for at høre, at tingene har ændret sig rigtig meget. Halvdelen af den adoptionsforberedelse, vi har gået til, handlede jo om vigtigheden af, at barnet kender sit ophav, sin historie og sine biologiske forældre, hvis det er muligt,« fortæller han.

Adoptivforældre vil opløse adoption: »Det har jeg slet ikke lyst til. Det er jo på grund af dem, at jeg er her« Ifølge Jyllands-Postens nye brevkasseredaktør, Sus Desirée, kan familiekonflikter næsten altid løses op. Også selv om de er gået i hårdknude.

Marianne Vestergaard Nielsen beskriver også i sit indlæg, at hun af frygt for at skuffe nogen fornægtede sit koreanske ophav i mange år.

Ifølge Pelle Hvenegaard bruger han og hustruen en del tid på at diskutere, hvordan deres datters sydafrikanske ophav bliver en del af hendes og familiens liv. De overvejelser er dog ikke med i bogen, idet han mener, at de knytter sig for tæt til Ukhonas personlige historie.

Efter skandalesager i bl.a. Danmark: Etiopien forbyder udlændinge at adoptere

»Men selvfølgelig vil vi sørge for, at hun kommer til at kende sin historie og sit ophav. Vi er hverken bange eller har berøringsangst for det, og når vi holder fødselsdag, er der både danske og sydafrikanske flag på bordet,« siger Pelle Hvenegaard.

Han tilføjer, at det glæder ham, at bogen kan afføde debatten som denne.

»Jeg så et par Facebook-tråde, hvor flere mennesker skrev, at de havde det på samme måde som Marianne og kunne genkende mange af hendes følelser. På den måde kan det her jo være med til at starte en vigtig snak blandt adoptivbørn. Der har jeg så ikke så meget at skulle have sagt, så jeg lytter bare,« siger han.