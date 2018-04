Undersøgelse: Det er ikke billigere at skifte ældres bad ud med vådservietter på Bornholm

Tirsdag kunne man læse, at de ældre på plejehjemmene i Bornholms Regionskommune i fremtiden måske må nøjes med et bad hver 14. dag frem for hver uge. Et af flere spareforslag på ældreområdet, som er sendt i høring, lyder i hvert fald, at man kan skifte det ene bad ud med vådservietter for på den måde at spare både tid og penge.

Ifølge DR P4 Bornholm viser en hollandsk undersøgelse fra 2014 dog, at det ikke er billigere at skifte det traditionelle bad ud med vask med vådservietter. Udgifterne ved de to vaksemetoder er stort set de samme.

Undersøgelsen er baseret på en sammenligning af de to metoder over en periode på seks uger, og der indgik i alt 500 plejekrævende ældre borgere på 22 forskellige plejehjem i Holland.

Hver gang en borger blev vasket - enten med vådserviet eller under bruseren - blev der taget tid, og efterfølgende regnede man de samlede udgifter ud herunder udgifterne for f.eks. vand og vådservietter.

Bornholms Regionskommune skal spare 10 mio. kr. på ældreplejen og har regnet ud, at man, for hver gang man vasker en ældre borger med vådservietter frem for at give dem et brusebad, kan spare syv minutter.

Hvis kommunen nøjes med at give de ældre et rigtig bad hver 14. dag istedet for hver uge, som det er tilfældet på nuværende tidspunkt, så forventer man at spare 800.000 kroner om året.

En af grundene til at man på Bornholm ikke er nået frem til, at vaskemetoderne koster ca. det samme, kan være, at man i den bornholmske hjemmepleje planlægger at sende regningen for vådservietterne til borgerne. I den hollandske undersøgelse er udgiften til vådservietter medregnet i de samlede udgifter.

Spareforslaget er foreløbig sendt til høring hos alle de bornholmske parter, og i en bemærkning til forslaget står der bl.a., at »den nedsatte hyppighed vil have betydning for borgerens oplevelse af velvære.«

»Vi har ikke taget stilling til forslagene. Vi har netop valgt at sende hele dette katalog til høring, og så får vi kommentarer. Det har jeg meget brug for,« siger Bjarne Kirkegaard, der er formand for Sundhedsudvalget i Bornholms Regionskommune, til DR.