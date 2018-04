Kulturstyrelsen: Hvem plyndrer gravhøjene?

Rundt om i Danmark findes der i omegnen af 86.000 gravhøje fra oldtiden, som alle er fredede.

Det har dog ikke afholdt folk fra gennem de senere år at skænde og plyndre dem. Senest er en ellers velbevaret gravhøj, der ligger i Hedensted i Østjylland, blevet plyndret.

Gennem et lille hul i højens overflade er det ifølge Slots- og Kulturstyrelsen for nylig lykkedes ukendte gerningsmænd at udgrave gravhøjen og tømme den for eventuelle værdier.

»Da gravhøjen ikke tidligere har været udgravet, er det sandsynligt, at gravrøverne har fået fingrene i nogle af de gravgaver, som den døde fik med sig i graven,« oplyser styrelsen på Facebook og spørger: Hvem plyndrer gravhøjene?

Det er desværre ikke uset, at danske gravhøje bliver plyndret, oplyser styrelsen.

»Også ved Grindsted i Sydjylland og i Vendsyssel har der været gravrøvere på spil de seneste to år.«

Museumsinspektør efter gravrøveri: »Det er helt forfærdeligt og virker meget systematisk«

Slots- og Kulturstyrelsen, der hører under Kulturministeriet, har anmeldt det seneste tyveri til Østjyllands Politi.

Der skulle angiveligt være sket »betydelige skader« ved højen i forbindelse med, at den har haft ubudne gæster.