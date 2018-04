Otte køer på øde ø døde af sult og tørst

For lidt over to uger siden blev otte døde køer fundet af en borger på den ubeboede ø Dybsø i Karrebæksminde Bugt.

Nu viser undersøgelser foretaget af en dyrlæge, at køerne døde af sult.

»De (køerne red.) døde af afkræftelse, fordi de ikke har fået føde i den tid, hvor jeg ikke har kunnet komme ud til øen,« siger køernes ejer, Niels Erik Nielsen, til TV 2.

Ejer af døde køer på ubeboet ø: »De døde af afkræftelse«

Han peger på to perioder af en uges varighed, hvor kraftigt snevejr og frost har forhindret ham i at fodre dyrene.

Ifølge Sjællandske er Niels Erik Nielsen forsat sigtet for overtrædelse af dyreværnsloven for at have misrøgtet køerne.