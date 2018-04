Dronningen klar til endnu et sommertogt med kongeskibet

Forhåbentlig vil solen skinne fra en skyfri himmel, når Kongeskibet Dannebrog og dronning Margrethe drager ud på årets sommertogt i danske farvande.

I år går turen til henholdsvis Silkeborg og Svendborg, som dronningen besøger i begyndelsen af september, oplyser hoffet.

Årets togt bliver det første, efter prins Henriks død i februar, men dronningen har altså ikke i sinde at lave om på den gamle tradition.

Kong Christian den 10. var den første konge gjorde årlige sommertogter i danske farvande til en fast del af sit program. Traditionen blev videreført af Frederik den 9. og siden dronningen, som begge har lagt vægt på at bruge Dannebrog til at skabe kontakt med alle dele af riget.

»Gennem tiden har Dannebrog spillet en vigtig rolle i synliggørelsen af monarkiet i hele landet ved at gøre det muligt for monarken og den kongelige familie at ankomme til talrige danske havnebyer. Sejladser med det nuværende Kongeskib er en fast del af den kongelige families aktiviteter i sommerhalvåret. Den eneste afbrydelse var under den tyske besættelse 1940-45, hvor skibet var lagt op i Københavns Havn,« skriver Kongehuset i en pressemeddelelse.

Spændte børn venter på dronningen under hendes besøg i Favrskov i sommeren 2016. Foto: Tobias Nicolai

Dronningen besøger Silkeborg Kommune den 3. og 4. september, og Svendborg Kommune 6. og 7. september.

Kongeskibet skal også en tur til Færøerne til sommer. Det sker når kronprinsfamiliens besøger den del af Rigsfællesskabet fra 23. til 26. august.

Kongeskibet Dannebrog blev søsat i 1932 og tjener som officiel og privat residens for den kongelige familie på sommertogtet og på visse officielle besøg i udlandet.