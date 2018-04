»Eow, wallah, jeg zwærger, det var Tjyrkiet.«

Tidligere var det primært børn med indvandrerbaggrund, der beherskede gadesproget - eller såkaldt "perkerdansk" - men i dag kan alle børn, uanset etnisk afstamning, slå over i gadesproget, når de finder det nødvendigt.

Folkeskoleeleverne er med andre ord blevet mere sprogligt bevidste. Det har også medført, at gadesproget nu er rykket ud af klasseværelset, fordi det her kan sende nogle forkerte signaler.

Det viser en ph.d.-afhandling udarbejdet af sprogforskeren Thomas Rørbeck Nørreby fra Københavns Universitet.

Undersøgelsens detaljer Sprogforsker Thomas Rørbeck Nørreby fra Københavns Universitet har netop forsvaret sin ph.d.-afhandling, "Sprog og sociale statusforskelle i to urbane skoler". Her har han gennem to år fulgt en årgang på en folkeskole på Amager, 68 elever med 17 forskellige nationaliteter. På den anden folkeskole, en privat dansk-fransk eliteskole på Frederiksberg, fulgte han gennem halvandet år en klasse med 23 elever med syv forskellige nationaliteter. Skolerne er anonymiseret i undersøgelsen.

»Gadesproget bryder med skolens normer, fordi det kan give indtryk af, at man er uambitiøs eller ikke får lavet sine lektier. Og eleverne ved udmærket godt, at det ikke giver nogen point hos læreren,« siger han.

Thomas Rørbeck Nørreby har gennem en længere periode lyttet til, hvordan børnene på en folkeskole på Amager og en dansk-fransk eliteskole på Frederiksberg taler til hinanden - både i klassetimerne og i frikvarterene.

På begge skoler kendte eleverne til det mere rebelske gadesprog, som de selv kaldte perkerdansk, men havde samtidig en bevidsthed om, hvilken kontekst det var klogest at bruge det i.

Det, der kunne lyde forkert i klasseværelset, blev nemlig opfattet på en helt anden måde i skolegården.

»Her kan gadesproget signalere toughness eller sproglig kreativitet. Blandt fire venner, der godt kan lide at spille lidt seje over for hinanden, kan det eksempelvis have høj social status at bruge gadesprog,« forklarer sprogforskeren.

Thomas Rørbeck Nørreby mener desuden, at gadesprogets udbredelse på tværs af etniciter er med til at nuancere den brede opfattelse af sprogbrugerne som gængse typer, der kun laver ballade.

»Udviklingen er bare gået hen imod, at gadesproget nu er blevet mere hvermandseje end før i tiden. Det sker bl.a. i takt med, at kunstnere som Sivas og Gili bruger det aktivt i deres musik,« siger han.

På den måde er udtrykkene "eow", "wallah" og de stemte s'er blevet en mere naturlig del af de unges sproglige repertoire. Men sprogforskeren understreger igen pointen om, at det kan varierere fra situation til situation.

»Jeg er også sikker på, at du snakker anderledes til mig nu, end hvad du gør, når du sidder med gutterne en lørdag aften og ser en fodboldkamp,« siger Thomas Rørbeck Nørreby.