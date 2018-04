For mange patienter til for få senge, personale der græder på toilettet i deres pauser og jævnlige fejlmedicineringer. Sådan beskriver flere ansatte hverdagen på Holbæk sygehus.

Mandag kom det frem, at Arbjedstilsynet i en ny rapport kan dokumentere, at Holbæk Sygehus er så underbemandet, at det går ud over patienterne, bl.a. blev det afsløret, at en patient på sygehuset i en periode på fem dage ikke fik noget mad.

Hospitalets afdelingssygeplejersker er så bekymrede for patienternes sikkerhed, at de nu via Dansk Sygeplejeråd (DSR) har sendt en indberetning til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det skriver DR.

»Vi vurderer, at der er meget stor risiko for, at patienter kan få unødige og yderligere komplikationer eller i værste fald dø,« siger næstformand for DSR, Dorthe Sandberg, til DR.

Ifølge Region Sjælland, der har det overordnede ansvar for Holbæk Sygehus, er der dog ingen risiko for, at underbemandingen kommer til at gå ud over patienterne.

»Der er ikke grund til at frygte for patientsikkerheden, men der er et stort pres i øjeblikket, som vi er meget opmærksomme på, og vi er løbende i dialog med ledelsen, siger siger Regionsrådsformand Heino Knudsen (S), til DR.

Ledelsen på Holbæk Sygehus indrømmer, at de ansatte har været for overbelastede det seneste halvandet år, men mener ligesom regionen, at patientsikkerheden er iorden. Ledelsen påstår, at de ikke kender til, at en patient ikke fået mad i fem dage.

I rapporten fra Arbejdstilsynet bliver det desuden beskrevet, at der konstant ligger patienter på gangene, at der ikke er tid til f.eks. mundhygiejne, og at de ældre patienter derfor får sår og skorper i munden. Desuden fortæller flere ansatte, at de ofte glemmer at gå på toilettet, fordi der ikke er tid til det.

Holbæk Sygehus er blandt de hospitaler, der har anmodet Danske Regioner om, at flere afdelinger fritages fra en enventuel kommende konflikt. Det skyldes at personalet ikke er i stand til at stille med et nødberedskab, fordi man ikke må indkalde vikarer under en lockout. De ansatte mener derfor ikke, at de vil kunne løfte den opgave, de er uddannet til.

Arbejdstilsynet har givet Holbæk Sygehus en påtale og har givet det indtil oktober 2018 til at få bragt forholdene i orden.