BT erkender brøler: Sendte falsk udgave af BT på gaden i Jylland

En falsk udgave af avisen BT er ved en fejl kommet på gaden i Jylland. Det oplyser BT.

BT's chefredaktør, Jonas Kuld Rathje, skriver på avisens hjemmeside, at den pågældende avis blev produceret til krimiserien Den falske avis er fremstillet til krimiserien "Den Som Dræber".

Han kalder det en »produktionsmæssig brøler,« at avisen blev sendt ud i Vestdanmark og skriver, at der skete »en fejl, der betød, at det er krimiserie-udgaven med en fiktiv forsidehistorie og opslag inde i avisen, der blev distribueret i stedet for den rigtige udgave af BT.«

Den falske forside viser billedet af en ung, blond pige og ordene: »Forsvandt for 10 år siden: Nu får hun endelig fred,« og opslaget gentager historien om 17-årige Natashas skæbne.

Samtidig kan læserne forstå, at både Aqua og Tom Jones spiller på Smukfest.

Men intet af det har altså hold i virkeligheden.

Ifølge BT handler serien om fundet af et 10 år gammelt lig, som viser sig at være en forsvunden pige.