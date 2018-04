Arbejdstilsynet griber ind: Patient fik ikke mad i fem dage

For nylig opdagede sygeplejerskerne på Holbæk Sygehus, at en patient ikke havde spist i fem dage.

Det og flere andre skrækeksempler slår Arbejdstilsynet, ifølge DR, ned på i en ny rapport, hvori det også påbyder sygehusledelsen at gribe ind omgående.

Holbæk Sygehus kæmper ligesom mange andre af landets hospitaler med for få fastansatte sygeplejersker, hvilket gør, at de under en eventuel lockout ikke er i stand til at stille et nødberedskab.

I rapporten påpeger Arbejdstilsynet, at der på Holbæk Sygehus konstant ligger patienter på gangene, at der jævnligt opstår medicinfejl, og at der ingen tid er til mundhygieje, hvilket medfører, at de ældre patienter får både sår og skorper i munden.

»Det kan gøre os vanvittige at høre på patienter, som konstant kalder. Det gør ondt i hjertet, at vi ikke har tid til at holde i hånd bare fem minutter,« fortæller en fra plejepersonalet i Arbejdstilsynets rapport.

På mange afdelinger er den daglige bemanding på niveau med et nødberedskab, så derfor undtages de fra lockouten.

Holbæk Sygehus er blandt de hospitaler, der har anmodet Danske Regioner om, at flere af hospitalets afdelingner fritages fra en kommende konflikt. De to afdelinger, som hospitalet ønsker fritaget, behandler meget sårbare patienter, og en fælles tillidsrepræsentant på Holbæk Sygehus giver udtryk for, at personalet simpelthen ikke kan yde den sygepleje, de er uddannet til.

En gennemgang af de lockoutede hospitaler i fire ud af landets fem regioner har vist, at de forskellige ledelser og tillidsrepræsentanter i 49 procent af tilfældene har bedt om, at Danske Regioner friholder dem fra lockout. Det skyldes ganske enkelt, at de fastansatte på afdelingerne ikke kan løfte opgaven, fordi der under en lockout ikke må indkaldes vikarer eller timelønnede.

I alt har 302 afdelinger bedt sig frataget fra en eventuel konflikt, fordi de er underbemandet, og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) skal i et samråd senere redegøre for problemet.

Arbejdstilsynets har påbudt ledelsen på Holbæk Sygehus at gøre noget ved problemerne inden oktober 2018, og ledelsen er ifølge den fælles tillidsrepræsentant lydhører overfor problemerne.