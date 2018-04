Danske bilister spilder kostbar tid i trafikkøer, fordi oprydningen efter trafikuheld trækker unødvendigt ud.

Det mener Danske Beredskaber, der opfordrer politikerne til at ændre lovgivningen.

I dag er det ofte det kommunale beredskab – brandvæsenet – der er først på stedet ved trafikuheld. Men når den akutte opgave med at skære tilskadekomne fri og sikre ulykkesstedet er overstået, har brandfolkene ikke lovhjemmel til at bidrage med mere.

»Så skal vi pakke sammen og køre hjem, selvom vi ret hurtigt ville kunne få ryddet op og bugseret bilerne væk, hvilket ville betyde, at trafikken igen kunne flyde,« siger Bjarne Nigaard, sekretariatschef for Danske Beredskaber.

Det lyder helt molboagtigt, at man skal have fat i to instanser for at løse den samlede opgave. Kristian Pihl Lorentzen (V), trafikordfører

Beredskabsloven giver groft sagt kun brandfolkene mulighed for at hjælpe i den akutte fase. Derefter er det vejmyndighederne, der tager over og sørger for oprydningen. Men der går kostbar tid med at få tilkaldt assistance og køretøjer, der kan bugsere de skadede biler væk, pointerer Bjarne Nigaard.

»Det kan godt være en halv time, vi taler om, hvor der måske er helt lukket, eller hvor der er trafikafvikling i ét spor. I et samfundsøkonomisk perspektiv er det ikke hensigtsmæssigt,« siger Bjarne Nigaard, der peger på, at brandvæsnet i Tyskland er udstyret med særligt maskinel til brug ved bl.a. olierensning og oprydning efter et trafikuheld. Det samme kunne man gøre i Danmark, mener han.

Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen, siger til DR, at han vil kigge på, om loven skal laves om.

»Det lyder helt molboagtigt, at man skal have fat i to instanser for at løse den samlede opgave. Det virker ikke smart,« siger han.

Vi har kæmpekraner til lastbiluheld, men ingen har råd til at bruge dem Hvorfor gik der syv timer, inden en spærret motorvej blev åbnet? Måske fordi de danske bjergningsselskaber ikke må bruge kæmpekraner.

Dansk Industri foreslog for to år siden, at man indsatte bulldozere på motorveje for at undgå, at banale ulykker gang på gang lammer motorvejene i mange timer. Kravet blev gentaget i januar, da begge de to sydgående spor lidt syd for Horsens var spærret i syv timer pga. en væltet lastbil.

Bulldozere er dog ikke altid løsningen, mener Bjarne Nigaard:

»Der er ikke altid plads til bare at skubbe et bilvrag væk, og der kan også være en problematik med farlige væsker og benzin, der siver ud.«