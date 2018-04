Isbjørnene Lynn og Nord er nu ført sammen i Københavns Zoo

De seneste uger har isbjørnehannen Nord og hunnen Noel boltret sig sammen i vand og på land i Zoo i København, og dyrepasserne har allerede set flere parringer.

Imens har Zoos nye hunisbjørn, Lynn, tålmodigt ventet. Hun kom til København i begyndelsen af marts, og siden har hun boet alene i det gamle isbjørneanlæg.

Fredag gjorde Lynn endelig Nord selskab i Den Arktiske Ring, mens Noel flytter over i det gamle isbjørneanlæg.

Ifølge zoolog Mikkel Stelvig er timingen helt rigtig lige nu til at føre Nord og Noel sammen.

- Nord og Noel har snart overstået deres parringer, og når først brunsten klinger af, vil Noel gerne have mulighed for at trække sig lidt væk. I naturen ville hannen opsøge nye hunner i brunst, og der kan vi nu introducere ham for Lynn.

De to er de sidste par uger langsomt blevet introduceret for hinanden, først med tremmer imellem og den seneste uge uden tremmer.

Foto: Uffe Weng/Scanpix

- De udviser god sund interesse for hinanden, men da hun endnu ikke er i brunst, er der ikke set parringer, siger Mikkel Stelvig, der dog forventer, at det vil komme i nær fremtid.

De to bjørne tog da også flere kraftige favntag ved mødet i Den Arktiske Ring, og et enkelt forsøg på at bestige hunnen blev det også til.

Der er med andre ord gode udsigter til, at forårsstemningen fortsat stiger i Zoo. Håbet er, at en af de to hunisbjørne bliver drægtig. Hun vil i så fald få unger i begyndelsen af 2019, oplyser Zoo.

Isbjørne er drægtige i otte til ni måneder og føder i en fødehule. Her er de de første måneder med ungerne, mens de vokser sig store nok til at komme med udenfor.

Zoo har tre isbjørne - Nord, der er 12 år, Noel på 14 år og den nye Lynn, der er seks år.