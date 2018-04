Rensningsanlæg oplever stigende problem fra de danske toiletter

Det er efterhånden kendt for de fleste, at vatpinde, bind og tamponer ikke hører hjemme i toiletkummen.

Ting du ikke må smide i toilettet Bleer, engansklude og hygiejnebind

Hår

Kattegrus

Kemikalier, olie eller medicinrester

Kondomer

Fedtstof Kilde: Samvirke

Derimod virker det til, at færre er klar over, at fiberklude og vådservietter heller ikke hører til i toilettet.

For netop de genstande er blevet så stort et problem, at landets vandselskaber har igangsat en kampagne, som skal lære folk, hvad der hører til i toilettet, skriver Samvirke.

Arkæologer har fundet Danmarks ældste lokum fra vikingetiden

Hos Biofos, der renser spildevandet for 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet, bakker man i høj grad op om kampagnen.

»Det er en uvane, når man bruger håndvasken, køkkenvasken og toilettet som en skraldespand. Det er en rigtig dårlig idé,« siger Stig Dalum, kommunikationschef i Biofos, til TV 2 Lorry.

Når danskerne vælger at komme fiberklude og vådservietter i toilettet for efterfølgende at trække ud, bliver de trevlet i stykker, men ikke opløst, og de kan derfor ende med at sætte sig fast i pumper i afløbssystemet.

Og det kræver, at man fra tid til anden skal ned og fjerne dem manuelt, hvilket koster både tid og penge.

Er det virkelig sandt, at mænd føler sig mere hjemme på toilettet end ved middagsbordet? Der eksisterer mange fordomme om mænds lange besøg på pølsefabrikken, men har de rod i virkeligheden? Få svaret her.

Rensning af spildevand foregår ved, at større affaldstyper først bliver sorteret fra ved mekanisk hjælp, hvorfra det løber ned i et sand- og fedtfang.

Her bundfælder eksempelvis sand og jord sig, mens fedtet ligger sig på overfladen og skrabes væk.

Dernæst renses vandet biologisk, hvor kvælstoffer, organiske stoffer og ammoniakker nedbrydes, for til sidst at blive renset kemisk.

Det tilbageværende slam bundfældes i tankene og bliver separeret fra det rensede vand, som løber ud over en kant.

Herefter er spildevandet færdigrenset og ledes ud til åer, søer eller havet.