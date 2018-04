Psykologerklæring om Peter Madsen: Han ville gennemføre retssagen af ren nysgerrighed

Djævelen sidder som bekendt i detaljen, og tiende dag i retssagen mod Peter Madsen blev således også brugt på at dokumentere de mange beviser, som forsvarer Betina Hald Engmark og anklager Jakob Buch-Jepsen finder afgørende for sagen mod ubådskaptajnen.

Det omfattede skaderne på Kim Walls krop, fundene i ubåden ”Nautilus” og blodsporene på den kedeldragt, som Peter Madsen bar, da han sænkede ubåden den 11. august 2017. Forsvareren fremhævede desuden retsmedicinerens udtalelse om, at ligets tilstand gjorde, at man ikke har kunnet udelukke, at Kim Wall døde som følge af kulilteforgiftning.

Forsvareren og anklageren var ikke overraskende uenige om, hvilke detaljer der er af betydning. Og mens anklageren blot ville læse uddrag af to gamle blogindlæg, som Madsen skrev til fagbladet Ingeniøren i henholdsvis 2014 og 2015, insisterede forsvareren på, at de blev læst op i deres fulde længde. Det førte til en nærmest lattervækkende seance, hvor de to skiftedes til at læse højt.

Et stort problem

På samme måde opponerede forsvareren mod, at blot dele af mentalerklæringen om den tiltalte blev læst højt, og mente ikke, at det var sædvane. Jakob Buch-Jepsen forsikrede dog om, at det var helt normalt, og læste derefter op i hastigt tempo.

Mentalundersøgelsen er foretaget af en psykolog og to overlæger fra Retsmedicinsk Klinik, og Jakob Buch-Jepsen indledte med psykologens erklæring. Den blev udarbejdet på et tidspunkt, hvor Peter Madsen var kommet med sin tredje og endelige forklaring på, hvad der skete, da Kim Wall døde ombord på ubåden den 10. august. Ifølge Peter Madsen var hun død af kulilteforgiftning, da et undertryk i ubåden betød, at hun ikke kunne åbne lugen.

Adspurgt om parteringen af Kim Wall, som Madsen har tilstået, havde han retorisk svaret:

»Hvad gør man, når man har et stort problem? Man deler det op i nogle mindre.«

Han så ifølge erklæringen den svenske journalists død som tragisk, men mente, at »den døde krop fortjener ringe respekt«.

Nysgerrighed

Peter Madsen havde til samme psykolog fortalt, at han ville gennemføre retssagen af »ren nysgerrighed«.

»Observanten er meget optaget af spørgsmålet om forvaring. Han fisker således konstant til undertegnedes holdning,« læste Jakob Buch-Jepsen op og tilføjede:

»Han gør meget ud af at forklare, at han ikke udgør en fare for andre.«

Af mentalerklæringen fremgik det, at Peter Madsen som barn havde haft drømme om at blive kidnappet for at blive misbrugt i en børnepornofilm. Og om det materiale med spidning, halshugning og hængning, som blev fundet på bl.a. hans computer, lød det ifølge psykologen:

»Han har indgående forklaret, at han identificerer sig med ofrene og tænder på at blive misbrugt og voldtaget af kvinder med mandlige kønsorganer.«

Virkede ikke påvirket

Peter Madsen, som på retssagens første dag havde afvist, at voldsmaterialet havde noget som helst med sex at gøre, så ned i bordet, mens Jakob Buch-Jepsen læste højt og bl.a. kunne citere fra erklæringen, at »man fandt ham med påfaldende let emotionelle udsving«.

»Han gav ikke udtryk for anger og virkede ikke påvirket,« lød det.

Samtidig blev det beskrevet, at Peter Madsen fortalte om parteringen af liget »med logisk distance«. At han blev følelsesmæssigt påvirket, når han talte om hustruen, og at han hurtigt skiftede fra én sindsstemning til en anden.

Hustruen har ladet sig skille fra Peter Madsen, og forsvaret havde før påske indkaldt hende som vidne i sagen. Hun udeblev dog pga. sygdom, men retten ville ikke godkende hendes lægeerklæring. Onsdag indleverede hun derfor en lægeerklæring med supplerende oplysninger. Den sagde retten god for torsdag, og ekskonen skal således ikke vidne. Det sidste vidne er dermed blevet hørt i sagen.

Sagen fortsætter den 23. april, hvor yderligere uddrag af mentalerklæringen vil blive læst op. Der ventes dom i sagen den 25. april.