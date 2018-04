Formand for Dansk Journalistforbund: »Min umiddelbare reaktion er bestyrtelse«

Torsdag præsenterede kulturminister Mette Bock (LA) regeringens medieudspil, der bl.a. byder på en række besparelser hos både DR og TV2-regionerne.

Formand for Dansk Journalistforbund, Lars Werge, stiller sig meget uforstående overfor, at regeringen har tænkt sig at svinge sparekniven over det danske public service-indhold.

»Min umiddelbare reaktion er bestyrtelse. Jeg er overrasket over, at man vælger - for at sige det rent ud - at skære ned på dansk indhold i medierne, skære ned på de stærke institutioner, man har, og skabe usikkerhed omkring andre institutioner,« sagde Lars Werge i et interview med TV2.

På pressemødet betonede kulturminister Mette Bock, at en rivende medie- og teknologiudvikling i disse år kalder på nogle »dybe spadestik,« som hun formulerede det.

Lars Werge forklarer, at medieudspillet kommer i en kontekst, hvor public service-medierne har sværere ved at fange interessen hos de yngre generationer, og hvor reklameindtægterne i stigende grad ender i lommerne på udenlandske medier.

Danske medier skal man værne om, og derfor er det forkert at kalde en stor nedskæring for en forbedring, mener han.

»Hvis man tror på, at public service-medier og en danskstøttet medieindustri skal have støtte, fordi Danmark er et lille sprogområde, og medieindustrien er med til at skabe en forståelse på tværs af generationer, så skal man støtte den og ikke skære den ned,« sagde han til TV2.

I et indlæg på Dansk Journalistforbunds hjemmeside understreger han desuden, at regeringens argumentation med, at det frie marked fremover vil løfte en større del af public service-opgaven, virker urealistisk.

»Det pluralistiske mediebillede, som vi har i dag, og som vi burde samle alle vores kræfter for at støtte op om, udfordrer regeringen kraftigt med det medieudspil, der uden tvivl kommer til at koste både danskproduceret indhold og mediearbejdspladser,« skriver formanden.

Dansk Journalistforbund varetager interesserne for godt 18.200 medlemmer, der beskæftiger sig med journalistik, medier og kommunikation. Mange af dem forventes at blive ramt af regeringens nye medieudspil.