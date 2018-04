Plejemor dømt for vold og trusler: Truede sit plejebarn med en køkkenkniv

En plejemor fra Lundby-området på Sydsjælland er blevet idømt tre måneders ubetinget fængsel for trusler og voldelige overgreb mod et plejebarn. Det skriver TV2 Øst.

Plejemoren er dømt for bl.a at have truet den nu 17-årige mentalt retarderede pige med en køkkenkniv. Hun havde angiveligt hentet kniven på et tidspunkt hvor pigen havde det psykisk dårligt og havde derefter spurgt, om hun skulle hjælpe hende med at tage livet af sig.

Desuden er hun dømt for gentagene gange at have sparket pigen flere steder på kroppen og for at have hevet hende meget hårdt i ørerne.

Plejemoren nægter sig skyldig og påstår, at at pigen har svært ved at skelne fantasi og virkelighed. Hun forklarede i retten, at pigen har været påvirket af en række film, som hun angiveligt skulle have set, da hun boede sammen med sin biologiske mor.

Den forklaring troede retten dog ikke på.

Plejemor frifundet for vold

»Der har ikke været tale om grov vold med redskaber som for eksempel bælter eller kæppe, som man har set det andre steder, men det har været en kontinuerlig, tilbagevendende vold af en plejemor, som har været pigens primære omsorgsperson. Det er det, retten har lagt vægt på,« forklarede sagens anklager til Sjællandske.

Volden mod den 17-årige pige har fundet sted under pigens ophold hos plejefamilien i årene fra 2011 til 2014.