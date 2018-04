Ubådssagen: Her de fire vigtigste nedslag fra ottende retsdag

Ubådsekspert fra Søværnet troede ikke på Madsens forklaring

Orlogskaptajn ved Søværnet, Ditte Dyreborg, var indkaldt som dagens andet vidne. Hun har beskæftiget sig med ubåde det meste af sin karriere og blev derfor allerede en del af efterforskningen den 11. august 2017. Hun var den første, der gik om bord på Madsens ubåd Nautilus, efter den blev hævet fra Øresund og kom på land i Nordhavn, og hun har forestået alle de tekniske undersøgelser, der er lavet på båden.

Hendes vurdering var meget klar. Hun troede ikke på Peter Madsens forklaring om, at Kim Wall angiveligt blev kvalt af giftige gasser i ubåden som følge af et kraftigt undertryk i kabinen.

Hun byggede sin vurdering på, at der ikke er blevet fundet spor af hverken sod eller udstødningsgasser i ubåden, og desuden slog hun fast, at Peter Madsen under ingen omstændigheder ville have kunnet åbne lugen udefra, som han tidligere har forklaret, at han gjorde. Det ville kræve, at Madsen kunne løfte over 500 kg. plus lugens vægt forklarede hun.

Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, gik hårdt til Ditte Dyreborg, idet hun forsøgte at så tvivl om hendes kendskab til Madsens ubåd Nautilus. Argumentet lød, at vidnet kun har kendskab til professionelle ubåde, og at hendes viden om, hvad der kunne lade sig gøre på Madsens ubåd, derfor er begrænset.

Desuden påpegede forsvareren, at de undersøgelser, der er lavet for at finde eventuelle spor af gasudslip, først blev lavet i oktober og december, og at sporene derfor sagtens kan være forsvundet. Hun nævnte også, at det kompendium, som Ditte Dyreborg har baseret dele af sin erklæring på, ikke er udarbejdet af Peter Madsen selv, og at erklæringen dermed bygger på forkert fakta. Ditte Dyreborg fastholdt sin forklaring og virkede flere gange irriteret over forsvarets spørgsmål, som hun ikke mente havde nogen relevans. Hun mente godt, at hun kunne udtale sig om Nautilus baseret på sin generelle faglige viden.

Madsen, der igen i dag var iklædt sort blazer og sine karakteristiske sorte briller, virkede rolig under afhøringen, dog blev han hen imod slutningen tydeligt frustreret og irriteret over vidnets forklaring. Han rystede flere gange på hovedet, hviskede ting til sin forsvarer og viste en enkelt gang tydeligt ved at gestikulere med hænderne, at han var uenig i forklaringen.

Anklagerne mod Peter Madsen Peter Madsen er tiltalt for seks forhold: manddrab, usømmelig omgang med lig, andet seksuelt forhold end samleje af særlig farlig karakter samt tre forhold om sikkerhed til søs.

Obduktionsrapporten viser, at Kim Wall før, omkring eller efter, at døden indtraf, er blevet stukket og snittet talrige gange i bl.a. halsen, maven og skridtet.

Anklagemyndigheden går efter at få Peter Madsen idømt livstid eller subsidiært forvaring.

Sagen fortsætter onsdag. Der ventes dom den 25. april.

Ung festivalgænger så Peter Madsen med en sav

Dagens tredje vidne var en ung mand, der ikke ønskede at få sit navn frem. Han arbejdede sidste sommer på den københavnske musikfestival Haven og var derfor til stede på Refshaleøen den dag, Peter Madsen og Kim Wall stævnede ud med Nautilus.

Vidnet forklarede, at han den 10. august omkring kl. 15.30 så Peter Madsen komme gående ca. fem meter fra sig, og at Madsen tydeligt skilte sig ud i menneskemængden. Han fortalte, at Madsen havde haft en rygsæk på ryggen og havde båret en sav med orange håndtag over skulderen. Da anklageren viste vidnet et billede af den sav, som politiet senere fandt på bunden af Øresund, nikkede han og bekræftede, at der sagtens kunne være tale om den samme sav. Vidnet forklarede desuden, at Madsen havde virket målrettet og havde haft blikket rettet stift fremad. Det var hans vurdering, at Madsen ikke så glad ud.

Ekspert fra Teknologisk Institut: Madsens forklaring er plausibel

Seniorkonsulent Kim Winther fra Teknologisk Institut var dagens fjerde vidne. Han er civilingeniør med ekspertise i termodynamik og havde fået til opgave at efterprøve en række tekniske beregninger, som Peter Madsen har udarbejdet i en syv-sider lang rapport. Hele Madsens rapport blev læst op af anklageren, som undervejs påpegede en række usikkerheder ved beregningerne, og vidnet gennemgik efterfølgende tre scenarier, som var beskrevet i rapporten.

Kim Winter konkluderede, at alle de beregningerne, som Madsen har lavet, er både korrekt udført og plausible. Han slog fast, at hvis en eller flere af ubådens ventiler betjenes forkert, så kan der godt opstå en situation i ubåden som den, Peter Madsen har beskrevet.

Madsen har forklaret, at Kim Wall blev kvalt af udstødningsgasser i ubåden, fordi hun blev fanget i kabinen under et undertryk, mens Madsen selv befandt sig på dækket. Han har også forklaret, at han efter noget tid på dækket fik lugen til kabinen op igen, men at Kim Wall på det tidspunkt allerede var død.

Kim Winter mente, modsat Ditte Dyreborg, at det teoretisk set har været muligt for Peter Madsen at åbne lugen igen efter et undertryk, sådan som han har forklaret, og desuden slog Kim Winter fast, at mængden af udstødningsgasser i ubåden godt kan have nået et livsfarligt niveau på den relativt korte tid, Kim Wall angiveligt var lukket inde i kabinen.

Endelig konkluderede vidnet, at det ikke er underligt, at der ikke er fundet spor af hverken sod eller gaspartikler i ubåden, idet den har været gennemskyllet af vand, og at eventuelle spor derfor kan være skyllet helt væk. Han mente, at man ville kunne efterprøve scenarierne ved en rekonstruktion af Nautilus' motor og udlede nogle brugbare resultater. Dog har retten tidligere afvist, at der må laves flere undersøgelser af ubådens tekniske systemer.

Under afhøringen kiggede Peter Madsen opmærksomt på vidnet og nikkede et par gange ganske kort, bl.a. da vidnet bekræftede, at han var nået frem til cirka samme resultater som Madsen selv.

Madsen blev udspurgt om de tekniske detaljer

Peter Madsen tog sidst på dagen endnu en gang plads i vidneskranken. Forsvareren ønskede at stille ham en række spørgsmål om de tekniske detaljer, og dommeren gav hende et kvarter. Madsen forklarede, at han ikke har læst det kompendium, som Ditte Dyreborg fik tilsendt, fordi det er udarbejdet af tidligere navigatør på Nautilus, Steen Lorck.

Flere vidner har tidligere forklaret, at der ved et gasudslip af den art som Madsen har beskrevet fandt sted i ubåden, ville blive meget varmt i kabinen. Men Madsen fortalte, at der under sejladsen strømmede kold luft ind i ubåden udefra, og at der derfor kun var en temperatur på omkring 40 grader i motoren. Han forklarede at både ubåden, luften og motoren var kold under sejladsen.

Desuden forklarede han, at der blev lavet mindst fire udskylninger af luften i ubåden under sejladsen den 10. august, hvortil anklageren sluttede af med at påstå, at Peter Madsen igen har tilpasset sin forklaring, idet han tidligere har forklaret, at han skyllede luften tre gange. Madsen nåede kort at forklare, at den fjerde udskylning var en lækage, inden dommeren stoppede ham og afsluttede afhøringen.