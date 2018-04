Sene aborter kan foregå til lyden af babygråd: »Det duer simpelthen ikke«

Når gravide får en sen abort – f.eks. efter voldtægt eller ved sygdom hos fosteret – risikerer de på sygehuset at ligge side om side med fødende kvinder og nyfødte børn.

På 20 af 21 sygehuse med fødeafdeling bliver de aborterende kvinder – hvor nogle er over halvvejs i graviditeten – indlagt på enten fødegangen, gynækologisk afsnit eller svangreafsnittet, hvor de kan få f.eks. skrigende spædbørn til nabo.

Kun Aarhus Universitetshospital i Skejby har et særligt afsnit til sene aborter med bl.a. lydtætte vægge og afskærmede forhold, viser en rundspørge, som Jyllands-Posten har foretaget.

Det siger sig selv, at det gør ekstra ondt, hvis man skal være tæt på en højgravid kvinde eller en, der lige har født. Det duer simpelthen ikke. Ulla Astman, næstformand, Danske Regioner

Forholdene på sygehuset kan være en ekstra psykisk belastning for patienterne, siger Dorte Hvidtjørn, jordemoderlektor ved Syddansk Universitet.

»Det er rigtig, rigtig forstyrrende hele tiden at blive konfronteret med, at man ikke selv får et levende barn med hjem,« siger lektoren, der også er ansat på Aarhus Universitetshospital.

785 kvinder fik sidste år en sen abort efter grænsen for den fri abort ved 12. uge. Tre af fire sene aborter skyldtes alvorlig sygdom hos fosteret, og efter 14. graviditetsuge foregår det som en fødsel.

»Det duer simpelthen ikke«

Jyllands-Posten har været i kontakt med flere kvinder og par, der fortæller om psykisk hårde oplevelser på sygehusene.

Katrine, der ikke ønsker sit efternavn frem, fik i februar en sen abort i 22. graviditetsuge efter organsvigt hos fosteret. Under indlæggelsen skulle hun vandre op og ned ad fødegangen for at sætte aborten i gang, mens hun kunne høre babygråd.

Forholdene møder kritik fra Danske Regioners næstformand, Ulla Astman (S):

»Det gør ekstra ondt, hvis man skal være tæt på en højgravid kvinde eller en, der lige har født. Det duer simpelthen ikke.«

Lægerne gør alt for at skåne kvinderne og parrene, men det er ikke altid muligt, siger Thomas Larsen, formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi:

»Det vælter ind med fødende, og vi har ikke flere pladser. Det udfordrer os rigtig meget.«

Ulla Astman medgiver, at det ikke er muligt at lave særlige afsnit for sene aborter på alle sygehuse. Hun peger dog på, at Danske Regioner har afsat 50 mio. kr. til fødeafsnittene i år.

»Det bør alt andet lige give bedre forhold – også for denne gruppe,« siger hun.