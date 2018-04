Ny måling gør indtryk på minister: Flere danskere vil have hævet prisen på cigaretter

Der bør være »norske« tilstande i Danmark, når det gælder prisen på cigaretter.

Det mener et flertal af de adspurgte danskere i en ny måling, der er blevet foretaget af Epinion for DR Nyheder.

I målingen erklærer 59 procent sig »helt enige« eller »overvejende enige« i, at prisen på cigaretter bør blive hævet til »samme niveau som i Norge«.

Nøglen til at få endnu flere til at kvitte smøgerne er ganske enkel, men politikerne tøver Når folk bliver trykket på tegnebogen, ændrer de lettere adfærd, end hvis de er til gruppeterapi eller tygger nikotintyggegummi, mener ekspert. Regeringen fastholder, at kampagner er løsningen.

Her er prisen på en pakke cigaretter netop blevet hævet til 90 kroner, hvilket ville være mere end en fordobling i Danmark.

I øjeblikket koster en pakke cigaretter omkring 40 kroner.

Målingen vækker glæde hos Kræftens Bekæmpelse, der tidligere har fremsat et ønske om at hæve prisen på cigaretter.

Også skatteminister Karsten Lauritzen (V) erklærer, at målingen »gør indtryk«, men afviser i første omgang at hæve cigaretpriserne.

Han frygter blandt andet, at det vil betyde en kraftig forøgelse af grænsehandelen.

Tidligere har sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) over for Jyllands-Posten afvist at hæve prisen for cigaretter, selvom eksperter som Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, har slået fast, at det vil kunne få en effekt.

»Af dem, der har forstand på det her område, er der en fælles opfattelse af, at den strukturelle tilgang er den mest effektive. Når folk bliver trykket på tegnebogen, ændrer de lettere adfærd, end hvis de er til gruppeterapi eller tygger nikotintyggegummi,« har Kjeld Møller Pedersen udtalt til Jyllands-Posten.