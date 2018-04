Læsere kaldte det en aprilsnar - men skatteministerens plan er god nok

I artiklen blev det beskrevet, at skatteminister Karsten Lauritzen (V) planlægger at fremsætte et lovforslag, der gør det muligt for producenter at forære overskydende slik og muligvis cigaretter samt spiritus til herberger og væresteder, ligesom børnehjem, asylcentre og andre udsatte kan se frem til gratis slik. Foto: Jens Dresling/Polfoto