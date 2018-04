Hoppede du på dem? Stem på årets bedste og værste aprilsnarre

Hundeuld som den nye strikketrend, black friday på boligmarkedet og indførelsen af et såkaldt rigdomsloft.

Hvis du søndag støder på historier, der lyder for gode til at være sande, så er det højst sandsynligt også tilfældet.

Den 1. april betyder nemlig, at bl.a. medier og organisationer traditionen tro forsøger at narre os med sjove historier.

Aviser holder tilbage med traditionsrig aprilsnar

Nedenfor har vi samlet et udvalg af de kreative historier, som må siges at høre under kategorien aprilsnarre. Listen vil løbende blive udvidet.

Du kan stemme på dine egne favoritter ved at trykke på henholdvis pil op, hvis du godt kan lide den pågældende aprilsnar, eller pil ned, hvis du synes, der er tale om en mindre sjov og knap så kreativ en af slagsen.