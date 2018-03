Ambassadør: Danmark er indkaldt til møde i Moskva

En lang række europæiske ambassadører er fredag indkaldt til møde i udenrigsministeriet i Moskva, herunder Thomas Winkler, der er Danmarks ambassadør i Rusland.

Det bekræfter han over for Ritzau, men har i øvrigt ikke mere at tilføje.

Danmark er blandt de lande, der i løbet af ugen har udvist russiske diplomater som følge af giftangrebet på en tidligere russisk dobbeltspion i den engelske by Salisbury. Briterne mener, at Rusland står bag.

Stormvarsel i forholdet mellem Kreml og Washington: »Det synes at være blevet tid til at gøre klar til kamp« Med udvisningen af 60 diplomater har Trump tilsyneladende trukket en streg i sandet i forholdet til Moskva.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, har sagt, at Rusland vil gengælde udvisningerne én til én.

Den danske udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA), fortalte på et pressemøde i mandags, at to russiske diplomater har fået en uge til at forlade Danmark.