Guacamole til påskefrokosten? Adskillige avocadoer er skyllet op på Samsø

Der er lande, der flyder med mælk og honning, og så er der øer, der flyder med avocadoer og bananer.

Det er i øjeblikket tilfældet på Samsø, hvor adskillige grønne frugter i løbet af onsdag skyllede op i strandkanten.

»Vi skal, ligesom resten af Samsø, have guacamole til påskefrokosten,« siger en af øens beboere, Sofie Lindebjerg Søe, til TV Østjylland.

Foto: Jane Søballe Jensen

Ifølge mediet formoder man, at det usædvanlige syn skyldes den skibskollision, der skete i Storebælt tirsdag morgen.

To skibe er kollideret i Storebælt

Her sejlede et containerskib fra Hong Kong og et handelsskib fra Liberia sammen nord for Romsø. Der gik ved den lejlighed hul i begge skibene, og der røg flere containere i vandet.

Man er stadig ved at klarlægge, hvad der forårsagede kollisionen. Foto: Forsvaret

Bananerne er grønne - og avocadoerne er heller ikke spiseklar. Foto: Jane Søballe Jensen

Der udbrød også kortvarigt brand i det ene skib, men ingen personer kom til skade. Onsdag var oprydningen efter kollisionen stadig i gang, og man er ligeledes stadig i gang med at klarlægge, hvordan uheldet kunne ske.

Hullerne i skibene er opstået over vandlinjen, og derfor er de selv i stand til at sejle videre, når det bliver muligt.

Jane Søballe Jensen, der har foreviget avocadohøsten på Samsø i filmen i toppen af artiklen, anslår, at der er skyllet 300-400 avocadoer og 20-30 bananklaser i land.

Frugterne er dog ikke helt spiseklar endnu.