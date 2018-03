Gammel vin på nye flasker eller nyt organ?: Studie har vakt stor debat

Tirsdag bragte Jyllands-Posten en historie om, at forskere skulle have fundet et nyt organ kaldet interstitium, der beskrives som væskefyldte hulrum, der fungerer som en slags støddæmper for kroppens øvrige organer.

Nyheden om det "nye" organ blev oprindeligt bragt i britiske Independent, ligesom flere andre udenlandske medier skrev om de resultater, forskerne havde fundet frem til i et studie, der var blevet offentligtgjort i tidsskriftet Scientific Reports.

En af forskerne bag opdagelsen skrev sågar begejstret om det på sin Twitter-profil.

»Vi har opdaget et nyt organ! [...] Og ingen har set det før,« lød det bl.a. fra Neil Theise.

We discovered a new human organ! Comprising the submucosae of all visceral organs, the whole dermis, all perivascular connective tissue, and all fascia Maybe the largest organ by volume (~10 liters). & noone had ever seen it before! https://t.co/oNRr2YGPKf— neil theise (@neiltheise) 27. marts 2018

Men efterfølgende har der særligt blandt fagfolk været sået tvivl om, hvorvidt der overhovedet var tale om et nyt organ, eller om det snarere var gammel vin på nye flasker.

Videnskab.dk har bl.a. fået overlæge i patologi ved Aarhus Universitetshospital, Marie Louise Jespersen, til at læse studiet igennem og konkluderede på den baggrund, at:

»Nej, forskere har ikke fundet et nyt organ«.

Også Michael Nathanson, professor i medicin og cellebiologi ved Yale University School of Medicine, sætter spørgsmålstegn ved forskernes opdagelse af et såkaldt nyt organ, om end den har potentiale til at påvirke vores syn på menneskekroppen.

Professor: Det berømte nyopdagede organ er slet ikke et organ

Jyllands-Posten har rådført sig med Jeppe Prætorius, professor i medicinsk cellebiologi ved Aarhus Universitet, hvor han til dagligt underviser i vævslære, for at kigge historien efter i sømmene.

»Der er intet nyt i hverken interstitier eller væskefyldte hulrum i kroppen. Det har været et kendt princip i over hundrede år, at overskudsvæske dræneres fra bindevæv til de interstitielle rum ud i lymfesystemet og tilbage i blodbanerne,« forklarer han og fortsætter:

»De almindelige væskeophobninger i kroppens bindevæv og interstitialvæv kaldes ødemer og er præcis det samme, som de to læger påstår at have fundet.«

Jeppe Prætorius mener, at det er decideret forkert, når forskerne hævder at have fundet et nyt organ i kroppen, uanset hvor stort det end måtte være.

»Et organ skal per definition være en samling af væv, og det kan ikke være spredt i hele kroppen. Blodet og blodkarrene er det mest diffuse organ i kroppen, men det hænger ligesom sammen - modsat det, forskerne her snakker om.«

Hvordan kan det så blive udlagt, som om man har fundet et nyt organ?

»Jeg synes sådan set ikke, at forskerne overfortolker deres "abstract", men når de har snakket med medierne, er det pludseligt blevet til, at de har fundet et helt nyt organ. Det samme skete for et år siden med fedt i bughulen,« siger han og fortsætter:

»Igen er det et tegn på forskere, der bliver presset til at gå ud og promovere sig selv eller det universitet, de kommer fra, mere end det er for at fortælle om et fund af almen interesse. Og det er selvfølgelig rigtig ærgerligt.«