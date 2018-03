Højesteret har frifundet læge i Svendborgsagen

Højesteret har onsdag sat punktum i den særdeles omdiskuterede Svendborgsag, som de seneste mange måneder har optaget landets læger.

Lægeforening efter frifindelse: En sejr for fornuften

Sagen drejer sig om en kvindelig læge, der først blev frikendt i byretten og siden kendt skyldig i landsretten. Nu har højesteret valgt at omstøde landsrettens dom.

Her blev lægen i august idømt en bøde på 5.000 kr. for grovere uagtsomhed og forsømmelse i sagen, der omhandler en episode fra august 2013.

Efter dom om grov forsømmelse: Støttekampagne for ung læge spreder sig

Lægen var på nattevagt på den akutte modtagelse på Svendborg Sygehus, som undervejs på vagten modtog en diabetespatient med stærke mavesmerter.

Lægen har forklaret, at hun bad en sygeplejerske om at måle patientens blodsukker, men fik aldrig ajourført ordren eller fulgt op på, om patientens blodsukker blev målt.

Det gjorde det ikke. Næste morgen kunne man ikke komme i kontakt med patienten, som aldrig kom til bevidsthed, og som døde en måned senere.

Lægesag om sukkersyg mands død skal afgøres i Højesteret

Højesteret mener dog ikke, at lægen derved udviste grovere forsømmelse eller skødesløshed. Det fastslog et flertal onsdag.

»Flertallet lagde herved navnlig vægt på, at lægen gav en sygeplejerske besked om at måle blodsukker på patienten, at lægen kunne forvente, at sygeplejersken gav hende besked, hvis der måltes påfaldende værdier ved undersøgelsen, og at hun kunne forvente, at patienten tillige ville få målt sit blodsukker i forbindelse med den sædvanlige morgenmedicin ca. fire timer senere,« lyder det i afgørelsen.

Lægen blev derfor frifundet, hvilket har været ønsket fra rigtig mange af hendes kollegaer.

Sagen har ført til protester, demonstrationer og underskriftindsamlinger og til støttekampagnen under hashtagget #Detkuhaværetmig. Her har adskillige fagfolk protesteret mod, at den nu frifundne læge blev gjort til syndebuk.