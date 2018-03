33 svaner døde: Fødevarestyrelsen frygter fugleinfluenza

Fugleinfluenza kan have dræbt de 33 svaner, der tirsdag blev fundet døde i Søndersø ved Maribo.

Det frygter Stig Mellergaard, der er souschef ved Fødevarestyrelsen.

- Der er mange, der er døde samme sted. Og det har vi set i England i svaner også, hvor der er set store dødsfald.

- Så det kunne sagtens være fugleinfluenza, siger han til TV2 Øst.

Svanerne kan dog også være døde af sult på grund af det kolde vejr, forklarer Stig Mellergaard.

Omfanget gør dog, at Fødevarestyrelsen frygter, at det er fugleinfluenza.

- Det kan være begge dele. Influenza kommer jo også til mennesker, når vi er stressede, så er vi mere modtagelse over for influenza end andre.

- Så det kan sagtens være en kombination, siger han til TV2 Øst.

Han forklarer, at det seneste tilfælde af fugleinfluenza blev fundet blandt havørne i Næstved og Maribo, så Fødevarestyrelsen ved, at fugleinfluenzaen ligger i området.

- Men det er ikke markant, som vi så forrige år, hvor der døde enorme mængder fugle, siger han.

Det var en kajakroer, der tirsdag fandt de døde fugle. Ud over de 33 svaner var der ligeledes enkelte døde skarver, måger og blishøns.

De døde svaner er ved at blive undersøgt af Veterinærenheden, der ligger under Fødevarestyrelsen. Om et par dage vil resultaterne foreligge.