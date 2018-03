Tidligere programchef i DR Werner Svendsen er død

Ny model for familier i opløsning indfører tre måneders separation og delt børnecheck. Mødrehjælpen er dog bekymret for voldsramte familier.

Et kontroversielt forløb i EU-Kommissionen gør, at regler genovervejes

Den 45-årige brite er ikke i tvivl om, at det lille billede skal sælges.

Det nyopdagede organ fungerer som støddæmper for vitale kropsvæv og kan give os en bedre forståelse af, hvordan kræftceller spreder sig i kroppen.

Efter en svær begyndelse på kampen spillede landsholdet sig op og kunne have vundet opgøret i Aalborg mod Chile.

Et omfattende indgreb, siger forsker.

Stik mod hensigten vil det føre til højere skattetryk at rykke licens til skattebilletten, viser beregninger.

Regeringen og DF vil beskære DR’s budget med 20 pct. og samtidig gøre licensen til en del af skatten, men jeg har svært ved at forstå, hvorfor mennesker, som ikke benytter sig af DR, skal betale for andres tv- og radioprogrammer overhovedet.

De nåede at være gift i mere end 60 år.

Mediebranchen blev senere erstattet med bogbranchen, og fra 1989 til 2000 bestred Werner Svendsen jobbet som direktør for de to Gyldendal-forlag Spektrum og Forum.

- Ingen kan være mere kulturping end ham, der er chef for kulturstoffet i fjernsynet, skrev ugebladet dengang som begrundelse.

I monopolfjernsynets dage var han med til at bestemme, hvordan programmer om kunst og litteratur skulle prioriteres.

Som 37-årig blev Werner Svendsen programchef for Danmarks Radios kulturafdeling. En afdeling han holdt kørende fra 1967-1989.

Som 37-årig blev Werner Svendsen programchef for Danmarks Radios kulturafdeling. Foto: Morten Juhl

Det forsømte forår har fået danskerne til at tage mod varmere himmelstrøg i påskedagene.

Ørepropperne i høretelefonen er ikke renere, end ens ører er. Og det er faktisk et overraskende stort problem for holdbarheden.

Fritidshuse i dag danner mere end nogensinde rammen om afslappede stunder med familien. Vi vil gerne tæt på naturen uden at gå på kompromis med komfort, hygge og personlighed.

