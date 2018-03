Ubådssagen: Det virker logisk at tage en sav med i ubåden - og så alligevel ikke

Dagens sidste vidne kunne ikke afvise, at både saven med det orange håndtag, den grønne vandslange og den 50 cm lange skruetrækker havde noget at gøre i Peter Madsens ubåd.

Peter Madsen er tiltalt for at have dræbt den svenske journalist Kim Wall i ubåden.

Vidnet, en midaldrende mand, der har kendt Peter Madsen siden år 2002, forklarede over for retten, at der ofte lå værktøj i ubåden UC3 Nautilus men slog dog ligesom mange af de tidligere vidner fast, at han ikke selv havde set nogle af de effekter som anklager Jakob Buch-Jepsen præsenterede ham for.

»Jeg byggede et arbejdsbord i træ i Nautilus, som jeg ikke blev helt færdig med,« fortalte vidnet.

Han bekræftede efterfølgende som det hidtil eneste vidne, at Peter Madsen havde talt om at bygge nogle hylder i ubåden, som det ville være nærliggende også at lave i træ. Derfor mente vidnet, at en fuksvans godt kunne have befundet sig i ubåden.

Tilspurgt af anklageren, forklarede vidnet dog, at han ville forvente, at man savede, det der skulle saves, oppe på land, og at det derfor alligevel virkede en smule ulogisk at saven blev fundet i ubåden.

»Hvad med denne her? Har du set sådan en i ubåden før?« spurgte anklageren og viste vidnet den 50 cm lange skruetrækker.

Det havde vidnet ikke, men forklarede, at man godt ville kunne bruge en sådan genstand i båden, bl.a. som jordspyd under dykning. Han så dog ingen grund til at tilspidse skruetrækkeren, sådan som Madsen tidligere har forklaret, var tilfældet for den skruetrækker, han brugte.

Anklageren har spurgt næsten alle indkaldte vidner, der har haft adgang til ubåden, om de, i dagene op til den 10. august hvor Madsen og Kim Wall stævnede ud med Nautilus, så noget af det værktøj, som senere blev fundet i båden. Ingen har endnu bekræftet. Peter Madsen er tiltalt for at have planlagt mordet på Kim Wall ved at have medbragt værktøj på sejlturen den 10. august.

Dagens sidste vidne, der er uddannet smed, har været med til at bygge to af Peter Madsens tre ubåde, og kender Madsen særdeles godt - også personligt. Han fortalte bl.a. om de såkaldte "science nights", som også to af dagens tidligere vidner omtalte. Vidnet forklarede, at det mest af alt var en mandeklub, hvor der blev talt om alt fra parforhold til teknik og historiske begivenheder.

Retsdagen var præget af en del ventetid, idet et af dagens 11 vidner ikke dukkede op. Derfor valgte anklageren at udfylde ventetiden med at gennemgå en del af bevismaterialet, og viste endnu en gang en række voldelige videoklip, som politiet har fundet på Madsen computer og harddisk.

Der var tale om tre animationsfilm, der viste både mænd og kvinder, der blev halshugget, mishandlet og henholdvis hængt op og spiddet på pinde. Det hele med en seksuel undertone. Desuden fik rettens aktører, og altså ikke tilhørerne, forevist en række videoklip af, hvad politiet mener er, ægte henrettelser, bl.a. et klip af en kvinde der bliver brændt levende.

Peter Madsen kiggede under alle videoklippene ned i bordet og ned i sine papirer. Han sad ligesom de foregående dage rolig under alle vidneforklaringerne, men da anklager Jakob Buch-Jepsen under afhøringen af dagens sidste vidne, spurgte om vidnet var bekendt med Madsen tredje forklaring (med tryk på tredje), blev det for meget for Peter Madsen. I et kort øjeblik knyttede han hånden og pegede på anklageren. Han signalerede tydeligt, og mimede med læberne, at han mente, at Jakob Buch-Jepsen skulle stoppe sine ledende spørgsmål.

Kim Walls forældre var for første gang siden den første retsdag den 8. marts til stede i retslokalet. De kiggede under store dele af afhøringerne over på Peter Madsen, der sad i rettens modsatte hjørne.

Peter Madsen er tiltalt for drab på den svenske journalist Kim Wall. Der er afsat i alt 12 retsdage til sagen, hvor tirsdag var den sjette. Der ventes dom den 25. april.