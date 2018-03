Passagerer må væbne sig med tålmodighed: Skib har siddet fast i isen i Grønland i dagevis

Passagerskibet M/S Sarfaq Ittuk har i flere dage siddet ubehjælpeligt fast i isen syd for Arsuk i Grønland.

Rederiet Arctic Umiaq Lines, der ejer skibet, skriver på Facebook, at det næppe kommer videre før onsdag eller torsdag i denne uge. Det skyldes vindretningen, som gør, at andre skibe ikke kan sejle Sarfaq Ittuk til hjælp.

»Det samlede beredskab har vurderet, at risikoen ved en sådan manøvre er, at vi har to skibe siddende fast i isen snarere end kun et,« melder rederiet.

Situationen overvåges af politiet og Arktisk Kommando, og man vurderer ikke, at der er fare for hverken skib, besætning eller passagerer.

Fredag forklarede rederiet, at Sarfaq Ittuk ligger i et område hvor der ikke er mobildækning. Derfor kan passagererne ikke komme i kontakt med deres familier.

Kaptajnen om bord har dog løbende kunnet meddele, at alle om bord havde det godt.

»Ventetiden i går blev blandt andet brugt på at fejre fødselsdag for en af passagererne og alle er fortsat ved godt mod, trods det uventede ophold i isen,« lød det lørdag fra rederiet.

Sarfaq Ittuk er 73 meter langt og 11 meter bredt. Det blev bygget i 1992 og sejler på rutefart langs Grønlands vestkyst.

Skibet har en kapacitet på 239 passagerer og 22 besætningsmedlemmer. Ifølge TV 2 er der i skrivende stund kun 37 passagerer og 21 besætningsmedlemmer med om bord.