Ejer af døde køer på ubeboet ø: »De døde af afkræftelse«

Flere køer blev lørdag morgen fundet døde på Dybsø i Karrebæksminde Bugt.

Senere på dagen blev ejeren af kreaturerne sigtet for overtrædelse af dyreværnsloven. En dyrlæge skal nu forsøge at klarlægge, om køerne døde som følge af misrøgt eller af naturlige årsager.

Selv forklarer ejeren, Niels Erik Nielsen, at der formentlig er flere »uheldige omstændigheder«, som har ført til køernes død.

»De døde af afkræftelse, fordi de ikke har fået føde i den tid, hvor jeg ikke har kunne komme ud til øen,« forklarer han bl.a. over for TV Øst.

Flere køer fundet døde på ubeboet ø

Ejeren henviser til to perioder af en uges varighed hver, hvor området blev ramt af kraftigt snevejr og frost.

Det gjorde ifølge ejeren, at det ikke var muligt at komme ud med foder til køerne, der holdt til på den ubeboede ø.

Derudover har køerne, der er af racen Galloway, ifølge Niels Erik Nielsen været meget urolige og svære at få ind i den såkaldte fangegård.

Yderligere har kalvene på øen ikke lært at spise ordenligt, da køerne angiveligt skulle spise deres foder, forklarer han over for TV Øst.

Ejer sigtet i sag om døde køer på ubeboet ø

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi meddelte lørdag, at der i alt var fundet 10 døde køer, ligesom man havde aflivet en enkelt kalv på stedet.

Det antal er Niels Erik Nielsen dog uenig i. Han oplyser til TV Øst, at der i stedet var tale om otte køer.

Politiet afventer en rapport fra den dyrlæge, som lørdag tilså køerne på Dybsø. Resultatet af denne kan dog trække ud pga. påsken.