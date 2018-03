Rejseplanen tilpasser sig ændret togdrift under konflikt

Hvis en storkonflikt blandt offentligt ansatte bryder ud efter påske, ventes det at lamme store dele af Danmarks togtrafik.

Pendlere vil dog trygt kunne bruge Rejseplanen til at finde vej igennem konfliktens trafikale konsekvenser.

Det siger administrerende direktør for Rejseplanen A/S Christina Hvid.

- Vi vil fortsat vise de rejser, der er tilgængelige. Så man kan stadig gå ind og søge en rejse på Rejseplanen, siger hun.

- De toge, der ikke kører, vil til gengæld blive fjernet fra Rejseplanen.

Da Banedanmark er omfattet af konfliktvarsel forventer DSB, at "al togdrift – både fjern-, regional-, lokaltog og S-tog – indstilles fra konfliktens start".

Hvis man normalt plejer at tage et S-tog på arbejde, vil Rejseplanen for eksempel vise en alternativ rejse med bus, letbane eller metro, forklarer Christina Hvid.

- Jeg vil anbefale, at man tager et kig på sin rute på Rejseplanen, allerede aftenen før man skal rejse.

- Om morgenen, før man skal afsted, kan man lige gå ind og tjekke igen, for der vil Rejseplanen være opdateret med de seneste oplysninger, siger hun.

Arbejdsgivere og lønmodtagere forhandler intensivt i Forligsinstitutionen for at afværge en storkonflikt, der kan bryde efter påske.

Fagforeningerne har varslet strejke for 15.000 statsligt ansatte fra 4. april.

Statens chefforhandler, innovationsminister Sophie Løhde (V), har svaret igen med at varsle lockout for 120.000 statsansatte fra 10. april. Det svarer til to tredjedele af arbejdsstyrken.

Rejseplanen forventer op mod 1,4 millioner daglige søgninger under en mulig konflikt. Trafiktjenesten kan bruges både som app og på hjemmesiden.