Lille tjekkisk fly fløj frem og tilbage over Fyn

Man kunne godt få den tanke, at piloten havde svært ved at vælge retning, hvis man kigger på Flightradar24's opgørelse over den rute, et lille tjekkisk fly af mærket Cessna de seneste dage angiveligt har fløjet over Fyn og Langeland.

Men det er der en god forklaring på, skriver Fyens.dk, der har undersøgt flyet. Det ejes nemlig af Georeal, et tjekkisk firma, som specialiserer sig i luftbilleder. Og firmaet har netop været i gang med at affotografere Fyn på foranledning af den danske stat.

»Det er en del af den kortlægning af Danmark, vi laver hvert år, så billederne derfra kommer til at indgå i alle de officielle kort, vi bruger i landet,« siger Mogens Skov, som er topograf hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering til Fyens.dk.

Det er Geodanmark, som bl.a. skal bruge data fra fotograferingen til at holde styr på veje, bygninger og vandløb og ajourføre de fælles statslig-kommunale ortofotos. Og faktisk kan man flere steder i landet i øjeblikket lægge nakken tilbage og spejde efter små fly, der er på vingerne for at fotodokumentere Danmark.

Som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering fortæller på sin hjemmeside, er årets forårsfotografering nemlig netop blevet skudt i gang.

Det skal helst foregå i skyfrit vejr. Og fra sneen er smeltet, til der kommer blade på træerne, har flyene kun et lille vindue åbent til at få billederne i hus. Forårsfotograferingen ventes at løbe indtil den 1. maj.

Den følges op af hhv. en laserscanning og en sommerfotografering i april og maj. Data fra laserscanningerne bruges til Danmarks Højdemodeller, som bl.a. viser, hvor der kan komme oversvømmelser ved skybrud og andet ekstremt vejr.

I år er det Mols, Fyn og Lolland Falster, der bliver scannet. Planen er, at hele landet skal være ajourført i løbet af fem år.

Sommerfotograferingen giver - modsat forårsfotograferingen - et billede af landet, som det ser ud, når naturen viser sig frem fra sin mest farverige side. Denne foregår i hele landet og foretages ved høj flyvehøjde med en opløsning på 20 cm.

Disse mange data er vigtige for at skabe et aktuelt billede af det danske landskab, så myndighederne får et retvisende grundlag at forvalte ud fra, forklarer Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering om det omfattende dokumentationsarbejde.

Ifølge Fyens.dk har styrelsen delt Danmark op i fem felter og sendt dem i udbudsrunder. Tjekkiske Georeal har vundet runden for området på Fyn både i år og næste år.