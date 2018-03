Tre tilfælde af smitsomme mæslinger i København - vurderes at være en del af et udbrud

Mindst tre personer har fået konstateret den smitsomme sygdom mæslinger i København.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI), som opfordrer hovedstadens læger til nu at være ekstra opmærksomme på diagnosen hos særligt børn og yngre voksne.

Det første tilfælde kom frem mandag, hvor forældrene til børn i Børnehuset Legegod på Vesterbro i København modtog et brev. Her blev forældrene orienteret om, at der var smitterisiko, fordi et barn, der havde besøgt institutionen, havde fået konstateret mæslinger.

Danmark har indkøbt gammel influenzavaccine

Der var tale om et spædbarn på seks måneder, som på grund af sin alder endnu ikke var vaccineret. De to andre personer er en voksen mand, som er MFR-vaccineret, og et andet spædbarn på fem måneder.

De tre patienter, der nu alle er raske igen, har haft mæslingesygdommen næsten samtidig og vurderes at være blevet smittet på nogenlunde samme tidspunkt - omend man ikke ved hvordan.

Tilfældene vurderes at være en del af et udbrud, og flere personer kan have været udsat for smitte. Sundhedsstyrelsen oplyser bl.a., at det ene smittede barn har opholdt sig i et venteværelse med andre børn og voksne på Hvidovre Hospital.

»Genotypning af virus isoleret fra både barnet på seks måneder og fra den voksne mand er bestemt til type D8, og der er 100 pct. lighed med genotypning af virus fra et igangværende udbrud af mæslinger i Irland, Storbritannien og Frankrig. Dette understreger, hvor smitsomt mæslingevirus er,« skriver Sundhedsstyrelsen.

Danmark har ifølge WHO elimineret mæslinger. Det vil imidlertid blot sige, at der ikke har været vedvarende smitte af mæslinger i landet i de tre kalenderår mellem 2014 og 2016. Det betyder således ikke, at mæslinger er helt udryddet herhjemme.

Virussygdommen spredes gennem host og nys og giver høj feber, hoste, forkølelse og irriterede øjne. Efter tre til syv dage får man et storplettet udslet, som vil brede sig over kroppen. Normalt vil sygdommen være overstået efter en uges tid, men man kan være træt og uoplagt i længere tid derefter.

Sygdommen kan også føre til andre infektioner som lungebetændelse og i sjældne tilfælde hjernebetændelse.