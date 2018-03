Forskere vil bygge kæmpe mure og kunstige øer rundt om Grønland og Antarktis

Hvis det går som nogle forskere forudser, vil op mod fem procent af verdens befolkning om mindre end 100 år være ramt af massive oversvømmelser og være tvunget på flugt på grund af verdens CO2-udledning og den globale opvarmning.

Men en gruppe forskere har fundet en løsning, der kan give os et par århundreder ekstra til at få styr situationen. De foreslår nemlig, at man ved hjælp af geoengineering (massive ændringer af globale processer) kan standse strømmen af is fra Antarktis og Grønland ud i verdenshavene.

Det skriver forskeren John C. Moore, der er professor ved College of Global Change and Earth System Science, Beijing Normal University, Kina, og Arctic Centre ved University of Lapland i en kommentar i det videnskabelige tidsskrift Nature.

Det geologiske byggeprojekt indebærer bl.a., at der skal bygges kæmpe store undervandsmure ved Grønland samt kunstige øer ud for gletsjerne på Antarktis og desuden designes gigantiske pumpestationer, som skal dræne gletsjernes bunde for vand og forhindre dem i at glide ud i havet. På den måde mener forskerne, der kommer fra bl.a. Kina og Finland, at man kan forhindre vandstanden i verdenshavene i at stige, fordi det vil stoppe verdens største gletsjere i at kollapse.

»Ved at dæmme op for de største vandstrømninger, ville det blive muligt for isflagerne at blive tykkere og at forsinket eller endda vende den påvirkning det har på vandstandsstigningen,« skriver John C. Moore i kommentaren.

De høje mure vil ifølge forskerne kunne forhindre varmt havvand i at strømme ind i fjordene til gletsjernes base og på den måde forhindre gletsjerne i at brække af og falde i havet stykke for stykke. De kunstige øer, som de ønsker at opføre ud for Antarktis, kan, hvis de rager et godt stykke op over havoverfladen, fysisk holde gletsjerne tilbage og begrænse, hvor meget de kan kollapse ad gangen. Endelig mener forskerne, at de store pumpestationer vil kunne forhindre gletsjerne i at smelte ved at pumpe koldt vand ind i bunden af dem.

Forskerne anerkender, at deres ideer ikke er omkostningsfrie for hverken verdensøkonomien eller for miljøet. Der er bl.a. en risiko for at byggerierne vil få store konsekvenser for Grønlands økosystemer og for turismen. Men trods disse forbehold, mener forskerne, at forslaget er bedre end de fleste andre løsninger, der hidtil har været på bordet.

»Skal vi bruge store summer på at beskytte alle kyster i verden? Eller skal vi adressere problemet, der hvor det er opstået? Geoengineering er et politisk og samfundsmæssigt valg, for folks reaktioner afhænger helt af, hvordan problemet præsenteres,« skriver John C. Moore.