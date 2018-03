Det er "meget sandsynligt", at en udenlandsk statslig aktør har forsøgt og er lykkedes med at "kompromittere" e-mailkonti hos flere ansatte på danske universiteter.

Sådan lyder vurderingen fra Center for Cybersikkerhed, der ligger under Forsvarets Efterretningstjeneste.

Center for Cybersikkerhed mærker deres vurderinger på en skala, hvor "meget sandsynligt" er den højeste grad af sikkerhed.

I sin vurdering af angrebet nævner Center for Cybersikkerhed, at amerikanske myndigheder tidligere fredag har offentliggjort et anklageskrift mod iranske hackere på angreb mod universiteter i hele verden.

USA: Iran hacker universiteter i hele verden - også i Danmark

Danmark var på listen over 21 lande, som skulle være udsat for hackernes angreb.

- Cyberangrebet har i Danmark været målrettet medarbejdere ved specifikke danske universiteter med specialer inden for blandt andet økonomi, sundhed, kemi, fysik, geologi, miljø og transport, skriver Center for Cybersikkerhed.

Hackerne har benyttet sig af såkaldte phishing-mails, hvor modtagere lokkes til at trykke på et link eller lignende, der lukker uønsket software ind i systemet.

Det er ikke oplyst, hvilke universiteter der er tale om.