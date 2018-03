Danmarks første borgerforslag afvist i folketingssalen

Danmarks første borgerforslag om afskaffelse af uddannelsesloftet fik omkring 53.000 underskrifter. Det var dog ikke nok til, at et flertal ville stemme forslaget igennem i folketingssalen.

Det skriver Altinget.

Uddannelsesloftet blev vedtaget i Folketinget i december 2016, og betød at det ikke længere var muligt at tage en anden uddannelse, ud over den man havde i forvejen, hvis begge uddannelser var på samme niveau.

Og hverken regeringspartierne, Socialdemokratiet eller Dansk Folkeparti bakkede op om borgerforslaget. En af de argumenter, der blev bærende i debatten var, at uddannelsesloftet er med til at finansiere dagpengereformen.

»Aftalen skaffer 308 millioner kroner til et trygt dagpengesystem, som nogle af kritikerne i hvert fald skylder at sige, hvor de penge alternativt skal komme fra,« sagde undervisnings- og forskningsminister Søren Pind i folketingssalen.

Politikerne i folketingssalen lagde dog også vægt på, at man allerede har har ændret loven i 2017 i et forsøg på at komme kritikken til livs. Her blev det gennemført, at det er muligt at tage en anden uddannelse seks år efter man har afsluttet den første.

Ændringer betyder således, at man kan tage en uddannelse på samme niveau som den man har afsluttet efter de seks år. Nogle uddannelser er på Uddannelses- og Forskningsministeriets "Positivliste", hvilket betyder, at de er undtaget fra begrænsningen af dobbeltuddannelse. Det er især uddannelser med særlige arbejdsmarkedsbehov - altså uddannelser med en meget lav ledighed.

Studerende stillede danmarkshistoriens første borgerforslag

De studerende, der står bag borgerforslaget, er da heller ikke tilfredse. Omkring 30 studerende mødte op foran Christiansborg for at følge førstebehandlingen af borgerforslaget, der dog heller ikke før debatten i folketingssalen så ud til at have flertalsopbakning.

»Vores beregninger viser, at omkring 72 procent af de studerende bliver ramt af uddannelsesloftet. Vi bliver ved med at kæmpe, og det er vores ambition, at uddannelsesloftet skal være et valgtema,« siger Sana Mahin Doost forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd til Altinget.