Hver sjette falder fra på videregående udannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriet har lavet en undersøgelse, der skal komme til bunds i, hvorfor hver sjette studerende falder fra på de videregående uddannelser. Rapporten viser, at det i særdeleshed er det de krav, der skal mødes, for at kunne følge med på det faglige niveau, uddannelsens indhold samt undervisningens kvalitet, der får de studerende til at falde fra.

Det skriver Altinget.

Og det er på tværs af uddannelser, at de studerende mener, at niveauet er for højt. Det er nemlig hele 81 pct. af de frafaldne studerende, der angiver det faglige niveau som årsag til deres frafald.

Undersøgelsen viser, at det især er på universiteterne, at de studerende angiver det faglige indhold som grunden til, at de er droppet ud. 52 pct. af de tidligere universitetsstuderende, der var faldet fra, har angivet, at deres uddannelse var for teoretisk og for lidt fokuseret.

På erhvervsakademierne og professionshøjskolerne er det kun omkring 30 pct. af de tidligere studerende, der har angivet det faglige indhold som grundet til frafaldet.

Særligt tidligere studerende på professionshøjskolerne har angivet deres fremtidige arbejde som uddannelsen kunne føre til, som grunden til frafaldet. Og det tyder ikke på, at det indkomstmuligheder, der har været i tankerne ved de studerende frafald. Kun 10 pct. af de adspurgte angiver fremtidig indkomst som en årsag.

Det er dig ikke kun det faglige forhold på uddannelserne, der har haft noget at sige om de studerendes frafald. Sygdom i familien, eksamensangst, kærestersorger eller familieforøgelse har haft betydning for ca. en tredjedel af de studerende.

Alle tre typer af videregående uddannelser har dog også en anden ting til fælles. Ensomhed og studiets sociale miljø har haft en væsentlig betydning. Næsten hver anden af de adspurgte studerende har følt sig ensom, inden de valgte at droppe ud.

