Lollandske byer vil have z'et tilbage

De tre lollandske byer Kramnitse, Kuditse og Tillitse vil staves som Kramnitze, Kuditze og Tillitz. Det har de lokale bragt til øverste myndighed for ændring af bynavne. Men et møde, i det der hedder Stednavneudvalget, har i dag udskudt beslutningen.

Det skriver TV 2.

Alle tre byer har før i tiden brugt den gamle stavemåde, men de lokale mener, at s'et blev introduceret i 1960'erne, og derefter trukket hen over hovederne på borgerne.

Byerne har sammen, med støtte fra Lolland Kommune, bedt om at få lov til at indføre navneændringen så z'et kan komme tilbage.

Men grunden til, at beslutningen om brugen af z i stedet for s i dag blev udskudt i Stednavneudvalget, er, at både det lokale sogn og gods i Kramnitse bærer navnet - uden z. Netop derfor skal de begge høres, inden byerne kan få deres gamle stavemåde tilbage. Der mangler svar fra godsejeren.

Lena Liebst Hansen, der er kasserer i boligforeningen i Kramnitse, siger til TV 2 Øst, at hun tror, der er en mulighed for at få den gamle stavemåde tilbage, da Stednavneudvalget ikke har givet et endegyldigt nej.

»Hvis de ikke er stemt for at give os et ja, så havde de jo sagt nej i dag. Når de vil undersøge sagen endnu mere, så tror jeg, at det er et tegn på, at de gerne vil give os lov. Men vi forstår godt, at alle skal høres,« siger Lena Liebst Hansen til TV ØST.

Stednavneudvalget vil nu rykke for det manglende høringssvar fra godsejeren, og sagen skal derefter hastebehandles. Det er et ønske fra udvalgets side, at sagen kan være afsluttet om ca. en måned.