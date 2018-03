Nyt regnestykke for bilbro over Kattegat bygger på gamle tal

En ny fast broforbindelse over Kattegat kan betales tilbage af bilisterne over 32 år ifølge nye tal fra transportministeriet.

Det bygger på en antagelse af, at forbindelsen vil kapre 37 procent af den biltrafik, der kører over Storebæltsforbindelsen.

Men regeringen besluttede i december 2017 at sænke taksten for at køre over Storebæltsforbindelsen fra 2023. Det kan øge tilbagebetalingstiden.

- Beregningen er lavet uden inddragelse af takstnedsættelsen på 25 procent på Storebæltsforbindelsen. Dette vil øge tilbagebetalingstiden på en fast Kattegatforbindelse, lyder det i Vejdirektoratets notat om de nye beregninger.

Det skriver Ingeniøren.

Med andre ord ligger det allerede nu fast, at det regnestykke, som Ole Birk Olesen onsdag præsenterede, bygger på forkerte forudsætninger, selv om takstnedsættelsen på Storebæltsforbindelsen har været kendt siden december.

Det er uvist, hvordan takstnedsættelsen på Storebæltsforbindelsen konkret påvirker den forventede overflytning af 37 procent af biltrafikken.

Og dermed også hvor meget, tilbagebetalingstiden på Kattegatforbindelsen bliver forlænget.

Over for Ingeniøren forklarer transportminister Ole Birk Olesen (LA) sagen med, at der er tale om en meget foreløbig undersøgelse.

- Den skal uddybes med en meget dybere undersøgelse, og der vil vi også kigge på, om det har en betydning, at taksterne på Storebælt bliver sænket med 25 procent, siger Ole Birk Olesen.

Spørgsmål: Det skriver Vejdirektoratet jo allerede nu, at det vil have?

- Man har i første omgang bare tappet ind på de undersøgelser, der allerede foreligger, af en kombineret vej- og baneforbindelse.

- Nu skal vi have en selvstændig undersøgelse af en ren vejforbindelse. Så der vil dette også blive undersøgt, siger Ole Birk Olesen.